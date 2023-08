Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente poco menos de una hora, Angelique Boyer estremeció a sus millones de fans tras lanzar una inesperada noticia y es que, todo parece indicar que tanto la actriz de Un amor invencible y su novio, Sebastián Rulli, decidieron tomar un cambio de aires y se fueron a trabajar fuera de Televisa, ¿será que los famosos habrían decidido marcharse a TV Azteca? Averígualo en las siguientes líneas.

Como es bien sabido, Angelique Boyer y Sebastián Rulli gozan de ser una de las parejas más estables del medio de la farándula, no solo en el ámbito amoroso, donde ya llevan para 9 años juntos, sino también en el profesional y es que, los actores gozan de tal química que han logrado convertirse en los pocos histriones en compartir más de un protagónico juntos, esto desde el año 2010, cuando ambos aparecieron en Teresa.

Cabe señalar que, prácticamente, cualquier telenovela en la que ambos aparezcan juntos es sinónimo de un gran éxito, como es el caso de Vencer el Pasado, Lo que la vida me robó y 3 veces Ana, en la que los famosos lograron acaparar grandes números de audiencia. Es por esta situación que la empresa de San Ángel no lo dudó más y decidió volver a incluirlos juntos, aunque esta vez no sería en una producción destinada a Las Estrellas, sino que se van para ViX+.

Como es bien sabido, Sebastián y Angelique fueron elegidos para protagonizar una de las producciones más ambiciosas de este 2023 y se trata del remake de El extraño retorno de Diana Salazar, melodrama de los años 80 que originalmente fue protagonizado por Lucía Méndez. Resulta ser que la pareja de actores ya dieron el tacletazo inicial para comenzar con la grabación de la telenovela, hecho que fue presumido por la propia Boyer a través de su cuenta de Instagram.

"Estamos muy felices de anunciarles que YA arrancamos las grabaciones de #ElExtrañoRetornoDeDianaSalazarViX junto a un gran elenco. Estamos trabajando con mucha entrega, pasión y amor. Queremos sorprenderlos con la nueva versión de esta emblemática historia.

¡Sigan a @vix y estén pendientes de todos los detalles de esta enorme producción!."

Cabe señalar que la guapa protagonista de telenovelas no es la única que se mostró emocionada en redes sociales, sino que su amado novio, Sebastián Rulli reaccionó en la sección de comentarios, donde aprovechó la ocasión para demostrar el gran amor que siente por Angelique, resaltando la excelente actriz que es y prediciendo que la telenovela se convertirá en una de las preferidas del público.

"Que emoción tan grande y honor volver a trabajar juntos Mi Amoooor!! En este proyecto vas a lucirte como nunca antes! Estoy feliz y pleno!! Seguro de que la gente disfrutara tanto o más que nosotros!! Vamos con todo!! Arriba Diana Salazar !!! Te amoooooo."

Como dato curioso esta no sería la primera novela que Sebastián Rulli y Angelique Boyer protagonizarían juntos en este 2023, puesto Juan Osorio quería que el actor argentino fuera el protagonista de Un amor invencible junto a la histrionista de origen francés, pero la realidad es que el histrión de Rubí y Los ricos también lloran tuvo que declinar la oferta porque ya tenía otros compromisos.

