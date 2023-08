'Bomba' en la Realeza: Afirman que Príncipe Andrés obligó a joven a tener relaciones con él

Comparta este artículo

Reino Unido.- De nueva cuenta acaba de caer una 'bomba' mediática para los miembros de la Realeza, debido a que recientemente acaban de afirmar que el Príncipe Andrés en el año del 2000 obligó a una joven para que tuviera relaciones sexuales con él cuando era simplemente una joven con toda una carrera por delante, destacando que fue algo muy traumático para esa joven mejor.

Es bien sabido que el duque de York desde hace varios años que fue involucrado en el caso de abuso de Jeffrey Epstein, pues Virginia Giuffre actualmente Roberts, su presunta víctima, lo acusó de haber abusado de ella cuando era una menor de edad, de solo 17 años, ligándolo a la red de prostitución de menores del empresario antes mencionado y Ghislaine Maxwell, quién hace unos cuantos meses fue encarcelada y recibió sentencia ante los atroces crimines de los que se la acusa.

Dichos alegatos lo mantuvieron casi cinco años en el ojo público y provocaron que poco antes de la pandemia la entonces Monarca lo despojara de todos sus títulos reales y militares, sin embargo, después de tantos dimes y diretes, los cargos en contra del hermano del Rey Carlos III fueron completamente retirados por la víctima, pues aparentemente se habría llegado a un acuerdo económico fuera de la ley.

Duque de York. Internet

Pero ahora, nuevamente está en el centro del escándalo por el mismo tema, pues acaba de salir el documental de A&E titulado Secrets of Prince Andrew, en el cual han hablado sobre la gran cercanía entre ambos hombres, como lo mencionado por el biógrafo real Andrew Lownie, donde mencionó que: "eran los mejores amigos de verdad. Había siete números diferentes para Andrew en el pequeño libro negro de Epstein", agregando que: "tenía los detalles más íntimos de la vida de Andrew y Epstein dijo: 'Solo hay una persona a la que le gusta el sexo más que a mí, y ese es Andrew'".

Ante este hecho pasaron declaraciones nuevas de la famosa modelo, Lisa Phillips, quien reveló que conoció a Epstein en una sesión de modelaje en 2000 en una isla de las Indias Occidentales, no lejos de la infame isla privada de Epstein, Little St. James, a donde terminó aceptando ir dado el poder que tenía aquel hombre de convencer y que llevó con ella a una amiga, las cuales vieron a Andrés y no solo eso.

Según lo dicho por Phillips, su amiga después de un encuentro con el hijo de la Reina Isabel II regresó con ella llorando y le dijo que Epstein la había obligado a tener relaciones sexuales con el royal en una habitación privada, afirmando que: "Fue traumático para ella y después de eso, no fue la misma. Su vida se salió completamente de control", dejando a más de uno en shock, pues al parecer esto no avanzará más y no habrá un denuncia legal.

Príncipe Andrés. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui