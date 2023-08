Charlotte Lascurain menosprecia a Wendy Guevara en la comunidad transgénero tras 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida estrella del TikTok trans, Charlotte Lascurain, acaba de entrar en controversia por sus recientes opiniones en contra de la famosa y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, debido a que tras salir de La Casa de los Famosos México, esta menospreció lo que logró al interior de esta con respecto a la comunidad transgénero.

Como se sabe, el pasado domingo 13 de agosto llegó la gran final del afamado reality show proveniente de Telemundo, en donde se hizo realidad lo que muchos deseaban, Guevara se coronó como la ganadora de esta emisión, convirtiéndose en la primera mujer transgénero, sin embargo, además de hacer historia y llevar en alto a su comunidad, mientras que estaba en el interior dijo que ella era un "hombre con chi..." y no le molestaba que le dijeran él.

Ahora, en una reciente entrevista con Sale el Sol, Charlotte dijo que estaba perjudicando a todos, declarando que: "Ella dijo que es un hombre con 'chi***', o sea, eso fue lo que ella expresó hace unos meses. Entonces yo no, yo sí me identifico como una mujer, definitivamente, entonces , desde mi punto de vista eso es algo malo porque al final del día, las personas que la ven a ella en redes sociales heterosexuales van a pensar que todas las chicas trans somos hombres con chi..." y que no era así.

Wendy gana La Casa de los Famosos. Internet

Por este motivo Ana María Alvarado le cuestionó que es lo que ella veía mal de esas declaraciones, Lascuraín que también es transgénero, señaló que sí es "algo malo" debido a que en realidad en su opinión es una desinformación y en vez de ayudar a la comunidad lo que estaría haciendo es exponer lo contrario a lo que en verdad quisieran proyectar tan masivamente lo que es su comunidad.

Ante este hecho, quiso dejar en claro que para ella la respuesta a si los dejaba mal parados ante el público, esta señaló que: "Definitivamente sí, lejos de ser una buena imagen es una mala imagen, porque al final del día nos catalogan como hombre y si te das cuenta ya se hacen incluso los procesos legales para que cambies tu nombre y tu género", declarando que ella no debería de dar más declaraciones.

Finalmente, la estrella de TikTok dejó muy en claro que ella no siente que la próxima protagonista de novela de Juan Osorio sea alguien que las represente, afirmado que: "Cuando ella da ese mal concepto, confunde a la gente que la ve", acertando que: "da una mala imagen y no nos representa como comunidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui