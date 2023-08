Charlotte Lascurain olvida sus críticas y sigue presumiendo fotos junto a Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Charlotte Lascurain se encuentra en medio de la polémica y parece que lo disfruta, pues después de haber asistido a la exclusiva fiesta de Wendy Guevara en León, Guanajuato, arremetió en su contra en un programa en vivo y en redes sociales sigue compartiendo fotos posando junto a ella.

La tiktoker mencionó que la chica de 'Las Perdidas' no es una buena representante de la comunidad trans, debido a que en La Casa de los Famosos México y en sus video se la pasa indicando que es un hombre con senos, lo cual la ofende debido a que envía un mensaje equivocado, dado que por años han luchado porque se les reconozca por el género con el que se identifican más allá de un miembro.

Tal como era de esperarse, las declaraciones que emitió causaron ámpula en los fans de la estrella de Televisa, quienes le fueron a informar todo lo que había dicho y Wendy ya reaccionó, asegurando que es una chica que está dañada y que aprovecha los reflectores para causar escándalo, aunque no lo tomó de manera personal y cree que es parte de su personaje.

P…ta loca, ya saben que esa está loca. Me da risa, esa jota me da risa, ya ven que un día se pelea y al siguiente ya son sus amigas", comentó Guevara.

Instagram @charlotte_lascurain15

En lugar de apaciguar el alboroto que causó, Charlotte decidió seguir dando de qué hablar y en las últimas horas ha llenado su Instagram con fotografía y videos de la fiesta, por lo que de hipócrita y colgada de la fama no la han bajado y esperan que la llamada 'Abeja Reina' no vuelva a tener contacto con ella, pues aseguran no es de confianza.

"Si no te representa, ¿por qué vas a su fiesta?", "No te cuelgues de la fama de Wendy plis", "Sólo así figura", "Cancélenla por aprovechada", "Te pasaste con tus comentarios", "Deberías decir las cosas de frente ridícula", "Lástima que nunca tendrás el brillo de Wendy", fueron sólo algunos de los comentarios que le dejaron.

Es importante destacar que los fans de 'Las Perdidas' ya tienen rencor hacia Charlotte, debido a que también tuvo problemas con Kimberly Irene, a quien advirtió que podría quitarle a su prometido Oscar Barajas, pero 'La Más Preciosa' no se dejó y le puso un alto, asegurando que si continuaba con esa actitud no se iba a limitar a la hora de defender a su hombre.

Instagram @charlotte_lascurain15

¿Quién es Charlotte Lascurain?

Charlotte Lascurain es una influencer transexual, nació en Hidalgo el 15 de agosto de 1996. Actualmente tiene 27 años de edad y se dedica a la creación de contenido de moda y estilo de vida en diferentes plataformas, principalmente en TikTok, donde actualmente posee 1.4 millones de seguidores.

Fuente: Tribuna