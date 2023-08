Conductores de 'Sale el Sol' sacan las garras por Yahritza Y Su Esencia: "Es una jal..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dicen que hasta la miel amarga y después de casi 1 mes de críticas por parte de los internautas hacia la agrupación de jóvenes, miembros de la farándula ya han salido a defenderlos, tal es el caso de Pepe Garza, quien aseguró que se les estaba criticando de manera injusta o de Pee Wee, que empatizó con los cantantes de Frágil, puesto él también proviene de Washington.

Los famosos que se sumaron en defensa de Yahritza y sus hermanos, son los conductores de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro y María Alvarado, quienes despotricaron en contra de la ola de haters que los adolescentes han acumulado a lo largo de estas tres semanas. Todo ocurrió después de que los presentadores hablaran de la entrevista que la cantante y su familia concedieron para Pepe Garza en la que confesaban que las críticas sí les habían afectado.

En dicho video se puede apreciar que Yahritza está al borde del llanto al recordar los mensajes negativos que sus hermanos recibieron por confesar que gustaban más del pollo y de la sazón de Washington. Tras ello, los conductores rompieron el silencio y defendieron abiertamente a los intérpretes de regional mexicano. La primera en hablar del tema fue Joanna, quien consideró que se estaba llevando la situación al "extremo", puesto ellos únicamente estaban externando algo que no les gustaba.

"Es como si yo dijera que no me gusta la comida árabe", declaró la presentadora.

Luego de Joanna, Gustavo Adolfo Infante se encargó de tomar la palabra, argumentado que era una "jala..." lo que le estaban haciendo a este grupo de chicos. Según las declaraciones del periodista, él también escuchó lo que los jóvenes habían dicho y le pareció una "tontería", declarando que él era libre de hablar de la comida que no le gustaba, que en su caso era la peruana: "Yo voy a dar una declaración y no por eso tendré un problema con Perú, 'La comida de Cuzco me parece asquerosa'".

Asimismo, Joanna Vega-Biestro aseguró que los jóvenes no atentaron en contra de la cultura mexicana, sino que por el contrario, únicamente estaban dando su "opinión", cosa que, aunque le molestara a muchos, es algo que se tenía que respetar. Por otro lado, Ana María Alvarado, declaró que amenazar de muerte a los jóvenes resultaba una acción completamente excesiva y resaltó que ellos se disculparon inmediatamente por sus palabras.

"Los ataques y las amenazas es excesivo, todos nos podemos equivocar. Ya pidieron perdón 35 veces por algo que no deberían haber pedido perdón. Ya perdieron 3000 mil seguidores. Qué necesidad de acabar con ellos que tienen una carrera que han luchado por destacar."

Joanna Vega-Biestro continuó su discurso haciendo un llamado a la gente para disminuir el poder que creen tener con las redes sociales, puesto en este caso, los jóvenes no habían ofendido a alguien por quemar la bandera de México, sino únicamente expresaron que no gustaban de la comida mexicana y no por esto, la gente debía tener el derecho de amenazarlos de muerte, porque ya se trata de un nivel diferente de "abuso".

