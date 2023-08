Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el hijo mayor del famoso y hoy difunto cantante, Joan Sebastian, el famoso actor y también cantante, José Manuel Figueroa, este acaba de revelar que su padre, desesperado por vivir y no tener más dolor, este se atrevió a hacer esto para poder combatir su cáncer, después de haber pasado por muchas pruebas médicas y diferentes

José Manuel Figueroa, nombre verdadero de Joan, lamentablemente falleció el 13 de julio del 2015, en la localidad de Teacalco, a causa de un mieloma múltiple, el cual es un cáncer de células plasmáticas que se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario, tras más de una década luchando en contra de este y tomando todas las medidas médicas posibles.

Una de esas medidas fue el fumar marihuana como medida desesperada para que el dolor cesara, por lo que su hijo mayor, José Manuel Jr, en entrevista con el matutino de TV Azteca, señaló que este: "sufrió mucho, él solo sabe lo que sufrió, sus dolores, solo el sabe lo que experimentó, lo que vivió, buscó de todo, hubo gente que lo defraudó, hubo gente que lo apoyó hubo experimentos, medicinas o medicinas nuevas que le perjudicaron más".

Joan Sebastian. Internet

Ante este hecho, señaló que él no lo dijo para crear chismes o para exponer a su padre públicamente, sino que: "la verdad lo compartí más que nada como su hijo, como una persona que lo entendió, que entendió que su enfermedad", destacando que no sabía que él porque hizo eso que fue lo que "lo llevó a ese lugar, a ese sitio", mencionando que respetó en todo momento lo que sea que él consideraba correcto.

Pero eso no fue todo, sino que señaló que la decisión no fue algo que solamente por decir, sino que hubo todo un proceso detrás que vivió su padre únicamente, declarando que: "Por algo se lo recomendaron los doctores principalmente y fue uno de los motivos principales que mi padre dejó de creer en los médicos de la ciencia que lo atendían en Estados Unidos", revelando que perdió un poco la esperanza.

Finalmente, el prometido de Marie Claire Harp declaró que en los últimos años ha notado que no se conoce mucho sobre el cáncer y que eso le sorprendía y debería de cambiar, explicando que: "mucha gente se me acerca y me dice que tiene cáncer de piel de colón y creen que es el mismo cáncer, no saben la definición de lo que es el cáncer, entonces creo que nos falta formación y educación".

Fuente: Tribuna del Yaqui