"Está bien dañada": Wendy Guevara responde a las críticas de Charlotte Lascurain

Ciudad de México.- Wendy Guevara ya se dio cuenta de todo lo que dijo Charlotte Lascurain en entrevista con el programa Sale el Sol, así que no dudó en reaccionar y en dejar en evidencia lo hipócrita que es, aunque no lo toma apecho y cree que es parte de su polémica personalidad, pues no es la primera con la que tiene problemas.

Resulta que la originaria de Hidalgo fue una de las invitadas a la exclusiva fiesta de cumpleaños que le organizaron a Wendy, por lo que todo apuntaba a que tenían una buena relación, pero frente a las cámaras indicó que no le parece que sea alguien que represente a la comunidad trans, debido al mensaje contradictorio que da al decir que es un hombre con senos, dado que por años han luchado para que se les reconozca por el sexo con el que se identifican.

Desde mi punto de vista eso es algo malo porque la final del día las personas que la ven a ella en redes sociales, heterosexuales y así, van a pensar que todas las chicas trans somos hombres con chichis. Eso se me hace algo malo al final del día porque da una mala explicación de qué significa ser una mujer transgénero", dijo Lascurain.

Por todo el impacto que causaron las palabras de la tiktoker, los seguidores de la ganadora de La Casa de los Famosos México comenzaron a bombardearla con preguntas y desde un live se limitó a decir que está bien dañada, pues le cayó de sorpresa que se expresara así cuando días antes habían estados juntas, aunque es algo a lo que no le toma importancia.

Ya saben cómo es, está bien dañada la niña. Ahorita apareció en la mañana en un programa hablando pestes de mí en televisión", comentó.

ESPECIAL

Al enterarse su amigo Randall Herrera, le preguntó por qué había asistido Charlotte a su cumpleaños si no es de su agrado, algo a lo que de manera tranquila indicó: "P…ta loca, ya saben que esa está loca. Me da risa, esa jota me da risa, ya ven que un día se pelea y al siguiente ya son sus amigas".

Finalmente, Wendy Guevara destacó que al ser una influencer está aprovechando que le están dando cámaras y que es un personaje al que no le importa el qué dirán con tal de hacer polémica, aunque asegura que como persona es una mujer muy tímida, por lo que deja en evidencia que no le guarda rencor ni le afectan sus opiniones.

No obstante, es importante recordar que Charlotte Lascurain ya tiene un fuerte conflicto con otra de 'Las Perdidas', se trata nada más y nada menos que de Kimberly 'La Más Preciosa', a quien amenazó con bajarle a su prometido, por lo que no se dejó y le hizo una fuerte advertencia para que respete su relación.

Fuente: Tribuna