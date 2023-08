Expareja de Miguel Bosé teme que sus hijos presenten secuelas tras asalto a su casa

Ciudad de México.- El pasado fin de semana, el afamado cantante, Miguel Bosé, regresó a los titulares de los medios de comunicación, esto debido a que se le había visto disfrutando de unas vacaciones con su expareja, Nacho Palau, lo que abrió la ventana a conjeturas sobre una posible reconciliación. Lamentablemente horas después, el español volvió a ser noticia, aunque esta vez lo hizo por un tema delicado.

Como ya sabrán, el día viernes, 18 de agosto, un comando de 10 hombres armados ingresó a la casa que Miguel Bosé habita junto a sus cuatro hijos y su personal, esto con la finalidad de amagarlos, amedrentarlos y robar las pertenencias del cantante de Amante Bandido. La noticia salió a la luz después de que el propio Miguel lanzara un comunicado en el que explicó toda la situación, resaltando que estuvieron atados por dos horas.

Como se informó al principio de esta nota, en días recientes, Bosé se reunió con su expareja, Nacho Palau, con la finalidad de poner un cese a su lucha legal por la custodia de sus hijos, tiempo que ambos aprovecharon para limar sus asperezas, por lo que no es de extrañarse que el escultor se encargara de lanzar un comunicado externando su preocupación por sus hijos y su exesposo, revelando que su único temor es que los niños generen secuelas por la experiencia tan traumática que vivieron.

"No sabía nada de lo que había sucedido. Me enteré por la prensa. He hablado con Miguel y con mis hijos. Ha sido un gran susto, pero están todos bien. Agradezco el interés, pero es cosa en la que no me quiero meter. Los nanos (niños) están bien. Miguel está bien y ya está. No tengo más que decir. Espero que no tengan secuelas".