Fotógrafo agredido a golpes por Livia Brito, hunde en 'VLA' a la actriz de Televisa en vivo

Ciudad de México.- Después de que la famosa y reconocida actriz de novelas, Livia Brito, fuera citada en la FGJ en la Ciudad de México, en vivo de Venga la Alegría el famoso fotógrafo, Ernesto Zepeda, que fue el agredido a golpes, brindó una entrevista en la terminó de hundir a la actriz de Televisa por el tema del juicio y lo que se debió de haber hecho desde un principio, contando con el apoyo de todos los presentadores de la emisión.

Como se sabe en el año del 2021, Brito fue captada en Miami cuando golpeó a un paparazzi y le rompió la cámara, además de que se quedó con su equipo, después de que este le tomó una fotografía con su entonces novio, Mariano Martínez, por lo que la víctima tomó la decisión de demandar a ambos, lo que generó gran revuelo en las redes sociales y que sea una de las celebridades más criticadas del país, especialmente después de que saliera ganando en esta batalla legal.

Pero parece que las cosas darán un giro inesperado, debido a que tanto el venezolano como la actriz de La Desalmada tuvieron que presentarse la tarde del pasado lunes 21 de agosto en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad De México para rendir declaraciones con respecto al tema del paparazzi, acusados de falsedad de declaraciones, pues ambos negaron llevarse el equipo de trabajo de Zepeda, aún cuando hay un vídeo que prueba lo contrario.

Ante este hecho, la prensa de diferentes medios, tales como la de TV Azteca, se presentaron a las afueras de dichas instalaciones legales para tratar de conseguir declaraciones por parte de los acusados, sin obtener suerte, dado a que Livia huyó junto a su abogado sin decir ni una palabra, mientras que Mariano se puso nervioso frente a las cámaras y tampoco quiso decir nada sobre las acusaciones, saliendo del lugar lo más rápido que pudo.

Por otro lado, durante una llamada en vivo con Flor Rubio y el resto de los presentadores de Venga la Alegría, Zepeda señaló que estaba feliz de que al fin se haría justicia en su caso, destacando que él desde un inicio interpuso una denuncia por falsedad de declaraciones en el juicio civil, alegando mentiras ante lo que señalaron de no sustraer su equipo y no haberlo agredido en ese momento, señalando que él solo busca la justicia que se merece, no más y no menos.

Para cerrar con el tema, Flor mencionó que ella no entendía como el juez pudo haber aceptado las declaraciones de Brito y de Mariano en ese momento, habiendo testigos y videos del momento en el que se van con las cosas del fotógrafo y cuando él sube las fotos y el vídeo hablando sobre la agresión aún con su rostro ensangrentado, mientras que Ricardo Casares destacó que Livia ya habría terminado de pagar y hasta menos la reparación del daño que lo que lleva de abogados y de juicio.

