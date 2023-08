¿Fue grave? Este es el estado de salud de Luis Miguel tras ir de emergencia a un hospital

Comparta este artículo

Santiago de Chile, Chile.- Luis Miguel es sin duda alguna uno de los artistas más populares del momento, especialmente ahora que acaba de terminar una serie de 10 conciertos en Argentina donde abarrotó al Movistar Arena, eventos que marcaron de manera definitiva su regreso a los escenarios. Ahora es el turno de Chile, país sudamericano que no solo espera cantar los más grandes éxitos del 'Sol', sino que además ha estado a la espera de una actualización en torno a la salud del cantante pues tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital.

Fue el lunes 21 de agosto cuando medios internacionales reportaron que el intérprete de 53 años de edad responsable de éxitos como Suave, Cuando Calienta el Sol, Por dejado de la mesa y O tú o ninguna, solo por mencionar algunos, fue ingresado de emergencia a un hospital en la capital chilena, llevando a especular que su salud estaba en riesgo más ahora que su aspecto físico es otro, especialmente ahora que luce más delgado que en toda su carrera; sin embargo, esta fue la razón por la que requirió de atención médica de cara a sus conciertos.

Medios locales remarcaron que 'Micky' llegó al hospital el pasado 19 de agosto, debido a que presentaba un severo cuadro de gripe que lo había afectado de manera grave. Tras ello, se especuló que cabía la posibilidad de posponer alguna de las 10 presentaciones que tiene agendas en la Movistar Arena de Chile o bien, usar dobles como se ha especulado en el pasado. Sin embargo, el tema recobró relevancia cuando se informó que la decisión de ir a un hospital no fue del propio cantante, sino de su equipo de trabajo.

Foto: Twitter

Al ser ellos los que obligaron al cantante a acudir a un hospital, avivó los rumores respecto a que esta presunta gripe era en realidad algo más severo. Cecilia Gutiérrez, una de las periodistas más reconciliad de Chile, destacó que su salud respiratoria sí estaba delicada y por ello era urgente que especialistas lo atendieran. Momentos más tarde, se hizo énfasis en que ya estaba estable y ni su salud y mucho menos su gira de conciertos se vería afectada.

El cantante habría acudido a urgencias en una clínica del sector oriente debido a un cuadro gripal", se dijo en un comunicado en redes.

La información se conoce únicamente por el reporte de medios de comunicado local, pues basta hacer mención, el equipo de Luis Miguel ha 'guardado silencio' más ahora que se añadieron dos fechas más para el tour del 2023 y con ello, arrancarán 51 presentaciones para el 2024. La agenda de Luis Miguel lo llevará a reunirse con los fans al menos hasta junio del 2024 donde visitará países como Colombia, Uruguay, Canadá, Perú, Brasil y otras ciudades de Estados Unidos que quedaron fuera para la gira del presente año.

Foto: Twitter

Así fue su primer concierto en Chile

La noche del lunes 21 de agosto, en medio de las especulaciones en torno a la salud de Luis Miguel, las cuales insistieron en que subió un doble al primer concierto en la Movistar Arena del país encabezado por Gabriel Boric, ha cobrado relevancia que el famoso se mostró con mucho ánimo y, con el tema Será que no me amas, la presentación arrancó en punto de las 21:00 horas, tiempo local. En ocasiones, el famoso fue visto toser pero no por ello detuvo su primera presentación. La noche de este martes 22 de agosto se presentará d nueva cuenta y concluirá su breve estadía en Chile el próximo miércoles 6 de septiembre donde partirá con destino a Estados Unidos para más presentaciones. Tras ello, viajará a México con el fin de cumplir con más de una veintena de recitales que basta decir, ya son 'sold out' desde el día de preventa.

Fuente: Tribuna