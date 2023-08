Karely Ruiz retoma sus estudios con una nueva carrera profesional, ¿abandona OF?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa influencer, Karely Ruiz decidió cumplir sus deseos y tal como lo venía anunciando desde hace algunos meses, decidió retomar sus estudios que había suspendido, aunque esta noticia ha generado mucha inquietud entre sus millones de seguidores que temen se aleje de las redes sociales para dedicarse de lleno a su carrera profesional.

La regiomontana tuvo que poner una pausa a su preparación para ayudar a su familia, pues si bien ahora goza de fama y dinero, antes de eso vendía dulces para aportar con los gastos, así que en las redes sociales encontró una forma de adquirir estabilidad económica y ahora que la tiene quiere volver a las aulas.

Fue a través de sus redes sociales, donde Karely anunció emocionada su decisión y explicó que ese ha sido el motivo por el que no ha estado tan activa como acostumbra en sus redes ya que su rutina ha cambiado por completo, dado que ahora tiene que levantarse más temprano para cumplir con sus obligaciones, así que también tendrá que ir moderando algunos hábitos como trasnocharse en fiestas.

Voy a retomar los estudios, entonces eso es como ¡wow! No sé, pero es que a mí siempre me ha gustado la escuela, no lo hice porque estaba trabajando y dije 'primero voy a hacer dinero'",

No obstante, la estrella de Internet dejó en claro que no piensa abandonar a sus fans que la han llevado hasta donde ahora se encuentra, aunque espera que la comprendan si no sube tanto contenido como los tenía acostumbrados, pues ahora tiene encontrar un equilibrio para cumplir con todas sus facetas.

¿Qué estudia Karely Ruiz?

Antes de volverse famosa, Karely Ruiz estudiaba enfermería y se quedó en el tercer semestre de la carrera, pero desde hace algún tiempo comenzó a tener curiosidad por la Nutrición, así que ahora es en lo que se está preparando y consciente de que no siempre va a poder vivir de su físico, tomó esta profesión para que cuando se retire del medio ejerza y siga generando dinero.

Me dijo mi mamá que voy a estudiar putrición, porque voy a ser p…ta y también nutrición", comentó la influencer.

Por ahora, es todo lo que se conoce acerca del regreso a clases de Karely Ruiz, no se ha filtrado el nombre de la escuela a la que acude, lo único que es un hecho es que se encuentra ubicada en Monterrey, Nuevo León, donde regresó a radicar luego de meses de haberse instalado en la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna