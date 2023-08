Laura Zapata arremete contra AMLO por los nuevos libros de texto, pero comete error garrafal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaria de Educación Pública (SEP) han causado gran revuelo entre la gente de Internet, quienes ni bien anunciaron los cambios que se introducirían en las escuelas primarias, pegaron tremendo grito en el cielo puesto se abordarían algunos temas que no fueron muy bien vistos por algunos ojos como es el caso de la inclusión, conciencia de género, entre otras cosas.

Como bien se sabe, la exactriz de Televisa, Laura Zapata no es partidaria del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador o del partido que éste representa, Morena. Por lo que, a lo largo de estos 5 años se le ha visto darle con todo a la administración del tabasqueño y el tema de los libros de texto gratuito no fue la excepción. Todo ocurrió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la jornada del pasado lunes, 21 de agosto.

Resulta ser que la famosa compartió una fotografía de un libro que, a primera vista parece ser infantil, en el que se establece un escenario en el que una trabajadora sexual se siente preocupada por el aumento de trabajadoras transgénero en el mencionado gremio, puesto considera que podría perder sus ganancias. También se hace hincapié en qué tipo de clientes elige la mujer y se le pide al lector que elija si se trata de un caso de "discriminación" o de "inclusión.

Esta situación no le pareció correcta a Laura Zapata, quien se lanzó a la yugular de Andrés Manuel López Obrador, así como también aseguró que este tipo de textos serían los que los menores de segundo año de primaria leerían una vez que estos libros entrarán en vigencia. La exparticipante de MasterChef Celebrity y Top Chef Vip argumentó que el partido de Morena estaba buscando corromper a las infancias mexicanas.

"Es inaudito lo que escriben en los libros para los niños de segundo año de primaria. Ellos que nacieron probablemente en un lupanar quieren jalar a nuestros niños a este muladar.

Qué asco que basura que porquería. @lopezobrador_ eres una vergüenza toda la porquería de @PartidoMorenaMx ¡malditos pervertidores!"

Créditos: Instagram @laurazapataoficial

Sin embargo, ¿libro del que Laura Zapata se quejó está destinado realmente para los menores de entre 6 a 7 años? La realidad es que esto no es así. Resulta ser que, aunque sí se trata de un libro educativo, lo cierto es que no está involucrado con la SEP, sino que se trata de un texto del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA), el cual se titula Vida y Comunidad 2 y está enfocado para las personas mayores de edad que están buscando concluir sus estudios de secundaria.

En el libro de cerca de 452 páginas se pueden encontrar temas como Diversidad, dignidad e integridad del a comunidad de vida; donde se abordan temas como biología; Grupos étnicos y patrimonio cultural; Trato digno; Medio ambiente; Globalización y la integración de las lenguas indígenas; Historia; y los derechos humanos. La página exacta de la que Laura Zapata tomó fotografía se encuentra en la número 136.

Créditos: Vida y Comunidad 2

Cabe señalar que, pese a que hubo personas que intentaron explicarle esto a la actriz y a otros inconformes, hubo quienes argumentaron que, pese a tratarse de un libro de educación secundaria, no deberían incluirse estos temas porque iban dirigidos hacia adolescentes (aunque realmente está enfocado para educar a adultos y no a menores de edad). Por otro lado, Laura Zapata no se retractó de su postura y declaró:

"De dónde y de quien sea eso no es para estar en un libro educativo. Es un asco información de lupanar (prostíbulo)."

Fuentes: Tribuna