Miguel Bosé es atado y asaltado; en 'Sale el Sol' filtran detalles que congelan a Imagen TV

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido cantante, Miguel Bosé, se encuentra acaparando titulares tras ser atado y asaltado, debido a que en vivo de Sale el Sol acaban de filtrar detalles desconocidos sobre este impactante caso del exactor de Televisa, los cuales han congelado a todo Imagen TV ante la sorpresa de estas confesiones que no se esperaba nadie de los espectadores.

El cantante Miguel Bosé ha acaparado titulares en las últimas horas, luego de informarse que tanto él como sus dos hijos fueron víctimas de un asalto a mano armada en la casa donde radican en México. El asunto sigue dando de qué hablar, debido a que el intérprete de Morena Mía no ha interpuesto ninguna denuncia y, sobre todo, por la forma en que los delincuentes ingresaron y salieron del fraccionamiento donde se encuentra la propiedad, dado que deben pasar diversos filtros de seguridad.

Ante este escenario, es el periodista Carlos Jiménez, quien reveló los primeros detalles de la noticia, fue el que aclaró algunos pormenores del incidente en entrevista para el programa Sale el Sol, momento en que su colega Ana María Alvarado dio a conocer que presuntamente la morada en cuestión es propiedad de Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia por el delito de lavado de dinero.

Ante este hecho, señalaron que el punto clave estaba en eso, que la propiedad de Inés es la única que colinda hacía las montañas, declarando que: "Cuando Miguel Bosé le habla a los vecinos, y los vecinos le hablan a la policía capitalina, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegan, se entrevistan con él y él es que les relata lo que yo he ido publicando", explicó Jiménez sobre la forma en que tuvo la información que escribió en su cuenta de Twitter.

Por este motivo agregó que: "Eso lo cuenta Miguel Bosé al primer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llega, él hace su reporte, y a través de ese reporte se tiene que iniciar algo que es noticia criminal, es decir, la autoridad ya se enteró. A pesar de que no ha ido él a hacer una denuncia formal ante el Ministerio Público, no ha declarado, sí se lo dijo a una autoridad (…) y se inicia una investigación. La Fiscalía tiene que ratificar la denuncia, tiene que hablar con él, pero hasta ahora eso no se ha logrado".

Sobre los motivos que podrían orillar a las autoridades a no seguir con la investigación, Carlos comentó: "El problema es que el robo es un delito que se sigue por querella, es decir, tiene alguien que ir y denunciar el robo, y por fortuna no pasó, pero si hubieran lesionado a Miguel Bosé, si le hubieran disparado, ahí sí es un delito que se tiene que seguir por oficio, por las lesiones, por el disparo, pero en este caso solo es un robo, a pesar de lo fuerte que pudo haber sido, y si Miguel Bosé no lo denuncia, la autoridad no tiene la denuncia, no lo puede investigar".

Pero en el momento en que Jiménez refirió que la administradora del lugar no ha permitido que las autoridades realicen su labor de

investigación de forma adecuada, un nuevo detalle salió a la luz, pues de acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, la propiedad pertenece a Gómez Mont, que desde hace más de dos años huyó del país tras emitirse órdenes de aprehensión en su contra.

Finalmente contó que: "Yo tengo esa versión, la conté el día de ayer porque hice investigaciones, y es la casa de Inés Gómez Mont, en la que vive Miguel Bosé, entonces todas las casas están en una explanada, y la única que está en una pendiente y en una montañita es la de Inés Gómez Mont, es una casa espectacular, esa es la única casa que colinda hacia el barranco y otra colonia, las demás no dan las ventas a la calle. Miguel Bosé refiere que entraron por la ventana, por eso es que no se dan cuenta en la caseta de seguridad (…) y salen con la camioneta de Miguel Bosé".

