"No era real": Emilio Osorio confiesa que no pudo conectar con Jorge Losa en 'LCDLFM'

Ciudad de México.- Emilio Osorio y algunos de los integrantes del 'Team Infierno' se vieron envueltos en una fuerte polémica, debido a que al concluir su participación en La Casa de los Famosos México rompieron una piñata con la imagen de su compañero Jorge Losa, acto que fue criticado por algunos internautas, asegurando que rebasaron los límites y que se han ensañado con el actor.

Por esta razón, el hijo de Niurka Marcos decidió aclarar lo que sucedió, arrancando porque fue parte de una dinámica que les hicieron en el programa Cuéntamelo Ya, por lo que no habrían sido ellos los de la idea, además de que no lo tomaron como algo personal, dado que lo que paso en el juego se quedó en ese terreno, aunque reconoce que no logró conectar con 'El Albacete'.

Nos estaban cancelando porque rompimos una piñata de Jorge, la otra vez, en Cuéntamelo Ya. O sea, es parte del show. Aparte, Jorge está más feliz que nunca. Su rola despegó, aunque no me guste", respondió.

Al igual que a la mayoría de sus compañeros, el español no terminó por agradare y en una reciente entrevista para el pódcast La Cotorrisa, Emilio se sinceró al destacar que no le gustó que todo el tiempo quisiera ser perfecto y se cuidara frente a las cámaras del reality show, lo cual lo hace pensar que no fue completamente transparente con el público como lo fueron ellos.

No conectaba mucho con él. Ojo, es muy buena persona y muy guapo, pero no conectaba con él. Se lo dije muchas veces. No sé si él era así, pero todo el tiempo intentaba ser perfecto. Yo no sentía mucho eso (que fuera real) y se lo dije de frente".

Sin embargo, el joven cantante reconoce el esfuerzo que hizo Jorge Losa para tratar de llegar lo más lejos posible en el concurso, así como el hecho de haber sido el que rompió récord por haber ganado en más ocasiones la prueba de líder, por lo que cree que ahora le va muy bien con su faceta como cantante y espera que tenga éxito en sus futuros proyectos.

Es importante mencionar que Jorge Losa fue uno de los participantes más polémicos de la temporada, debido a que muchos lo acusaron de ser el protegido e incluso de haber tenido una relación con la productora Rosa María Noguerón, así como de haber practicado brujería con la intención de ganar, aunque él se ha encargado de desmentir todas especulaciones, asegurando que fueron inventos de sus rivales que no soportaban verlo triunfar.

