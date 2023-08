"No quiero que peleen": Wendy Guevara reacciona a la guerra de memes entres sus amigos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara ha retomado sus actividades luego de su participación en La Casa de los Famosos México, así que se ha dedicado a reencontrarse con sus familiares y amigos después de tres meses de no verlos, aunque no esperaba encontrarse con una guerra muy marcada entre algunos de ellos, misma que la tiene entre la espada y la pared.

Aunque todos la apoyaron a su manera, Marlon Colmenarez fue muy criticado debido a que únicamente se presentó en un par de ocasiones en los foros, debido a que cuando se lo pidieron 'Las Perdidas' se negó excusándose en que no tenía carro y que era muy lejos mientras que cuando lo invitó la producción no dudó en hacerlo, así que lo acusaron de querer acaparar reflectores.

Fiel a su estilo Paola Suárez no se guardó nada y mencionó que no le parece sincera la amistad del venezolano, comentario que como era de esperarse lo molestó, pues mucha gente se le fue encima y en redes sociales de interesado y colgado de la fama no lo bajaban, así que decidió ponerle un alto a ella, así como a todas las amigas de Wendy.

Desde un live, Marlon indicó que no se le hizo justa la forma en que se expresaron de él, así que pidió que se disculparan por haber dañado su imagen, lo cual tomó con gracia Paola y le respondió con un meme en el que lo llamó "cara de pug", asegurando que se quedaría sentado esperando a que ella se retractara de sus comentarios.

El modelo decidió no quedarse callado, así que le contestó con un meme en la que la comparó con el 'Ayuwoki' y se burló de que no la invitaron a la fiesta de Galilea Montijo, por lo que dejaron en claro que están lejos de hacer las paces y eso tiene mortificada a Guevara, debido a que quiere a los dos y no pretende tomar partido por ninguno.

Wendy Guevara reacciona a la pelea de memes

La estrella del Internet, comentó que ya vio sus publicaciones y entiende que ambos tratan de defenderse, pero lo único que quiere es que no peleen más, pues les tiene gran cariño: "Los amo mucho a los dos, los quiero he pasado muchas cosas desde niña con Paola, Marlon también y quiero que no peleen", aunque no se caigan bien, comentó Wendy.

Finalmente, la rubia comentó que piensa hablar con Paola Suárez para que no sigan enfrascándose en problemas y de mara irónica destacó que pensaba que cuando saliera del reality de Televisa todo iba a ser muy padre, pero se encontró con puros problemas, así que le gustaría que la volvieran a encerrar para no abrumarse.

