Sergio Mayer se llevó hasta las toallas de 'LCDLFM', así lo exhibió su hija

Ciudad de México.- Tras su exitoso paso por el reality de Televisa, La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer se ha dedicado a compartir tiempo de calidad con su familia, pues llevaba tres meses de no poder ver a su mujer ni a sus hijas, siendo Victoria Mayer la que decidió exhibir que cargó con todos lo souvenirs en su maleta.

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok, donde la menor de la dinastía mostró a sus seguidores todo lo que guardó el actor, dejando sorprendidos a sus fans, quienes podrán tener la posibilidad de poseer alguno de esos objetos, pues el creador de Solo para mujeres reveló que los pondrá a la venta para reunir fondos y hacer una donación para una buena causa.

¿Qué se llevó Sergio Mayer?

La maleta naranja con el logo de La Casa de los Famosos México

Su caja de lentes

Paliacates

La bata de baño

Cobija de IZZI

Sudadera de Holanda

Cobija, sudadera y gorra de Veo como cantas

Doctor Simi con su peculiar arete distintivo

Funko de 'El Tata Mayer'

Cobija de Family Guard

Pasta de dientes

Sergio Mayer quiso llevarse todos los recuerdos consciente del valor que podrían tener para los fans, aunque hasta la hora de la publicación de esta nota no ha revelado cuándo será la rifa ni cuánto costarán los boletos, pero muchos le aplaudieron que quiera hacerlo por una buena causa, por lo que esperan que otros integrantes hagan algo similar.

"Ya me vi con la bata de Sergio Mayer", "Quiero todos los boletos", "Me interesa la maleta para cuando me nominen de la casa de mis papás", "Cómo podemos participar", "Amamos al Tata", "No se llevó la cama porque no pudo", "Puro Team Infierno", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Sergio Mayer agradece a todos sus fans

Debido a todo el apoyo que recibió de parte del público, Sergio Mayer decidió regresarles un poco del cariño que le dieron y el fin de semana organizó una fiesta a la que invitó a la prensa y sus grupos de fans, evento que se realizó en el Salón Tertulias de la Ciudad de México con una temática del 'Team Infierno'.

Además, reveló que se encuentra organizando una gira por varios estados en la que todos los miembros del cuarto rojo estarán dando autógrafos y realizando algunas dinámicas, por lo que sus admiradores deberán estar pendientes de sus redes sociales, pues aunque el reality show terminó siguen con planes.

