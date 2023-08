Shock en Televisa: Julián Gil revela todo sobre su amistad con Messi en 'Hoy': "Lo admiro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y muy reconocido presentador, Julián Gil, acaba de dejar en completo shock a todos los millones de espectadores de Televisa, después de haberse sincerado en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en donde no dudó en hablar todo sobre su amistad con el astro del futbol argentino, Lionel Messi, afirmando que lo admira mucho desde hace años.

Como se sabe, Gil hace poco que sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía en la que se le puede ver al lado de Messi cenando en Miami, por lo que rápidamente la imagen se volvió viral, y mientras que muchos afirman que fue un fotomontaje y lo criticaron, otros le aplaudieron ese impresionante logro que todos quisieran tener en su vida, conocer y cenar con el campeón del mundo argentino.

Ante este revuelo, el actor de Hasta El Fin del Mudo brindó una entrevista en el matutino en el que aclaró que en realidad todo: "Es un Photoshop, ve la foto bien, te fuiste con la finta hermano... Yo llevo siguiendo a Messi más de 15 o 16 años, antes de que llegara al Barcelona comencé a quererlo, admirarlo, porque me dio muchas alegrías", afirmando que sí lo conoció hace 10 años pero fue algo de 10 minutos y no fue como algo de hermanos.

Julián con Messi. Internet

Ante este hecho, quiso dejar en claro que: "Si hay alguien en la vida, además de a mis hijos, que en la vida que me ha dado felicidad es Messi, por eso lo admiro tanto", señalando que este fanatismo es que para él le ha dado momentos significativos en uno de los deportes que más ama en el mundo, señalando que por eso es que se le podía ver así de emocionado de poder estar cerca.

Tras esta aclaración tan contundente, el también presentador fue cuestionado con respecto al tema de su exesposa, Marjorie de Sousa, y que haría si es que se la encontraba en los pasillos de la empresa San Ángel, a lo que este señaló que era algo que esperaba dado a que: "Es evidente, estamos en la misma empresa, estamos haciendo proyectos simultáneos", refiriéndose a que ella está en un Golpe de Suerte y el en otra novela.

Finalmente, con respecto a la reconocida actriz con la que tuvo a su hijo Matías Gregorio Gil, y al tema de la custodia del menor yu que no lo ha podido ver, Julián señaló que: "Cuando sé dé lo que sé te ha que dar y como sé tenga que dar no me meto esa presión, espero que ella tampoco", afirmando que espera que todo se dé de forma orgánica y de la mejor manera posible.

Fuente: Tribuna del Yaqui