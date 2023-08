Taylor Swift haría excéntricas exigencias al Foro Sol para dar su concierto en la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace ya varias semanas, Taylor Swift enloqueció a sus fans de México al anunciar que llegaría al país para dar uno de sus espectaculares conciertos. Si bien, la estrella del pop dará uno de los shows más esperados por los mexicanos de este 2023, la realidad es que la famosa hizo una serie de exigencias al recinto que, para algunos, podrían resultar un tanto excéntricas.

De acuerdo con información de Agencias de México, la exnovia de Taylor Launtner y Joe Jonas habría hecho una serie de peticiones, entre las que se encuentran más de 100 botellas de vino de las mejores marcas y otras 100 de champagne, además pidió alrededor de 300 botellas de agua con o sin gas. Asimismo, solicitó una gran variedad de comida y bebida, la cual tiene que estar disponible tanto para ella como para su equipo de trabajo.

Según algunos informes, dichos alimentos comprenden canastas de fruta fresca e importada, ensaladas, vegetales cocidos y demás comida saludable; mientras que el escenario tiene que estar adornado con flores, pero éstas no pueden ser de plástico o utilería, sino es necesario que sean frescas. Taylor también pidió una zona especial para relajarse y descansar previo a dar su concierto, si bien, cualquiera podría creer que se trata del camerino, lo cierto es que no, este sitio es uno a parte.

Fotografía de Taylor Swift en concierto

Asimismo, su camerino tiene que ser privado y tiene que contar con una temperatura determinada y un tipo especial de iluminación, por otro lado, pidió que estuviera decorado con cristales Swarovski. Todas estas exigencias son las que el Foro Sol tiene que cumplir para que Swift se presente a brindar los cuatro conciertos que tiene programados para el próximo 24, 25, 26 y 27 de agosto, los cuales ya son un sold out.

Hay que recordar que Taylor no se presentará sola, ya que, la cantante y actriz, Sabrina Carpenter, será su talonera. Cabe señalar que Swift llegará a México, después del estreno de su álbum de estudio Midnights, el cual ya cuenta con diversos premios en su bolsa, así como con su propio cortometraje, All too well, el cual causó un tanto de controversia en los Oscar 2023, puesto hubo quienes consideraban que la famosa no tenía que estar nominada solo por el renombre que tiene en el mundo de la música.

Por ahora, es la única artista en debutar con cinco álbumes con más de 1 millón de unidades vendidas en su primera semana en la historia de Estados Unidos, así como también cuenta con el mérito de ser una de las pocas cantantes con las que el público logra identificarse por el tipo de letras que maneja, las cuales van desde el clásico desamor, hasta el empoderamiento y la superación personal.

Fuentes: Tribuna