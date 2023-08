Wendy Guevara tendría problemas de salud a causa de la presión a la que Televisa la somete

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La fama de Wendy Guevara creció gracias a su participación en el reality show de Televisa, La Casa de los Famosos México, donde resultó ganadora por decisión del público y es tal el revuelo que ha causado que desde que salió de las grabaciones no han parado de llevarla a realizar promociones, lo cual ya estaría causando estragos en su salud.

De acuerdo al periodista Alejandro Zuñiga, la líder del clan de 'Las Perdidas' no ha tenido el tiempo suficiente para atender sus compromisos personales, así que debido a la fuerte carga de trabajo que tiene habría presentado problemas con sus extremidades y no ha sido atendida por cumplir de manera puntual con su agenda.

Dicen que Wendy está muy abrumada porque no la han dejado descansar, tiene un problema de salud por ahí de las manos, las manos las tiene entumidas, desde que ganó, no siente las manos y no ha podido atenderse", dijo el también conductor.

Aunque la originaria de León, Guanajuato no ha confirmado esta situación, no sería extraño que sea cierto, debido a que desde que ganó no la han dejado de llevar a dar entrevistas a diferentes programas y aseguraron su talento con un contrato de exclusividad de tres años, por lo que ahora la televisora de San Ángel quiere exprimir al máximo el impacto que tiene con la audiencia.

También, a los compromisos que tiene se suma un nuevo programa que llevará por nombre Wendy, perdida, pero famosa, mismo que ya comenzó a grabar y tiene varias cámaras siguiéndola a todas partes, dado que se espera que en los próximos meses se estrene a través de la plataforma de streaming Vix.

Por si no fuera suficiente, también le agendaron un sinfín de presentaciones en diferentes estados del país y la están tratando de comprometer a que participe en la gira del 'Team Infierno', aunque Sergio Mayer como organizador sabe que no podría acompañarlos a todos los eventos debido a sus ocupaciones.

Debido a todo lo anterior y que siguen lanzándole ofertas, Zuñiga afirmó que la están exprimiendo y agregó: "Entiendo que es el negocio del año, pero yo pensé que esos tiempos en los que exprimían a la gente al salir de un reality habían terminado... A Wendy la espontaneidad es lo que le ayuda, necesita sentirse bien y feliz".

Los fanáticos de Wendy Guevara se han mostrado felices con la idea de seguirla viendo en la pantalla y por tenerla de cerca en sus shows, pero también expresan su preocupación cuestionando si podrá soportar ese intenso ritmo laboral al que la están sometiendo, pues al menos estará ocupada hasta febrero del próximo año.

