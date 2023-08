Alistó su muerte: Cynthia Klitbo revela si padece cáncer y se ahoga en llanto en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Cynthia Klitbo alarmó a todos sus seguidores luego de reportar que había sido hospitalizada y operada de emergencia luego debido a serios problemas intestinales. A varios días de que entrara a quirófano para extirparle un tumor, la estrella de las telenovelas confesó si padece cáncer y se conmovió casi hasta las lágrimas luego de admitir que no quiere morir aún.

Este miércoles 23 de agosto la exnovia de Rey Grupero reapareció públicamente a las afueras de Televisa San Ángel y confesó que aunque sigue recuperándose de sus complicaciones médicas, recientemente recibió buenas noticias pues está libre de cáncer: "Yo soy muy mala para ir al doctor la verdad, siempre estoy pensando en mi trabajo, (mis resultados) salieron negativos, pero sí me voy a tener que estar haciendo colonoscopía más seguido porque sí me da miedo la verdad", explicó.

Conmovida al recordar el susto que vivió, la reconocida villana mexicana manifestó que tiene muchos planes que desea cumplir, por lo cual aún no quiere partir de este mundo: "He tenido una carrera muy linda, una vida muy hermosa, pero sí me asusté mucho, porque aparte me faltan cosas por vivir, todavía me quiero ir de hipee y retirarme, tener un galán Canadian (canadiense)", declaró Klitbo y admitió que mayormente su miedo a morir es dejar a su hija Elisa sola:

Es que mi hija no está lista, entonces sí, no me quiero enfermar hasta no ver nietos y verla crecer, lo demás no importa", dijo con la voz entre cortada y a punto de llorar.

Cynthia y su hija Elisa

Y siguiendo con el tema de la muerte, la intérprete de melodramas como La dueña, El privilegio de amar y Velo de novia dejó claro que desde el nacimiento de su hija puso todo en orden para el momento en que le toque pasar a mejor vida: "Mi hija está testada desde que tiene dos meses de edad, está el testamento hecho, es la heredera universal de todos mis bienes y ya. He hablado mucho con ella", expresó 'La Klitbo'.

La también expareja de Juan Vidal, con quien acabó en un fuerte pleito porque lo tachó de oportunista, también admitió ser una mamá muy aprensiva con Elisa pero dijo que está trabajando para permitirle volar y hacer su vida, pero sin dejarla de aconsejar: "Ahorita por ejemplo en Miami ella se está encargando de hacer los depósitos, ya se fue de aquí aprendida a manejar, es que la he ido soltando con mucha responsabilidad", concluyó.

Como se sabe, la mujer originaria de Zacatecas estuvo tres meses grave del estómago debido a que tenía varios pólipos en el intestino, razón por la cual fue intervenida quirúrgicamente hace un par de semanas. Por fortuna, ahora Cynthia Klitbo se encuentra fuera de peligro y puede disfrutar del éxito de su telenovela Minas de Pasión que recién se estrenó en el Canal de Las Estrellas.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes