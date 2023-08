¡Atención 'Swifties'! Si vas a los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol, toma nota

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cuenta regresiva ha comenzado y muy pronto la cantante Taylor Swift arribará a nuestro país para poder deleitar a los fans con cuatro conciertos en el Foro Sol como parte de su gira 'The Eras Tour', la cual no solo es trascendente porque hace un recuento de toda su carrera, sino porque también es la que trae a la coopositora por primera vez a nuestro país. Si eres de los afortunados que adquisidor un acceso para hacer vibrar el recinto, esto es lo que debes tomar en cuenta para que todo salga perfecto.

Las puertas al recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco se abrirán en punto de las 16:30 horas para las cuatro fechas de Taylor Swift. El concierto comienza en punto de las 19:30 horas así que llega puntual pues se espera tráfico denso en esta parte de la urbe. Si planeas llegar a bordo del transporte público, las estaciones Ciudad Deportiva y Velódromo de la Línea 9 o café del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, son las más cercanas y puede que en caso de lluvia, el servio se ralentice.

Entrega de Paquetes VIP

Otro de los tópicos que más le urgen a los Swifties, como se denominan los fans de la cantante, es saber qué pasará con los paquetes VIP que se adquirieron. En este caso, Ocesa informó que se entregarán a partir de las 10:00 y hasta las 19:00 horas de la fecha a la que acudas en la Puerta 15. Considera que la artista que abrirá el evento será la cantante Sabrina Carperter y, si ella ya salió al escenario, tu paquete ya no se podrá recoger, por lo que también te sugerimos llegar con mucho tiempo de anticipación para recoger el tuyo.

VIP 1: It's Been a long time coming

It's Been a long time coming VIP 2: Karma is my boyfriend

Karma is my boyfriend VIP 3: I remember it all to well

I remember it all to well VIP 4: … Ready for it

… Ready for it VIP 5: It's a love Story

It's a love Story VIP 6: We never go out of style

Aquellos que tengan el paquete VIP 'We never go out of style', podrán hacer el check-in early entry exclusivo desde las 10:00 y hasta las 15:00 horas y tu acceso será por la zona General B. Asimismo, considera como algo importantísimo que cuando se recogen los paquetes VIP, se entregarán boletos distintos. Es decir, aquellos que hayan adquirido un acceso general, vendrá con esa leyenda impresa, mientras que los paquetes exclusivos tendrá la leyenda VIP. Los que tengan estos paquetes, deberán presentar al personal de Ocesa el boleto que tiene tu nombre, pues si se escanea el del acceso general, ya no se podrá ingresar.

Qué se puede y qué no meter al Foro Sol para el concierto de Taylor Swift

Tomando en cuenta que ha estado lloviendo en la CDMX y muchas Swifties llegarán antes al recinto para disfruta del 'The Eras Tour', Ocesa lanzó un listado de lo que sí se puede llevar y lo que no, es decir, los siguientes artículos no podrán ser ingresados y por ende, el personal los retendrá. Lo conveniente es que los dejes en casa y optes por solo cosieras lo que sí se puede meter al concierto recuerda que la finalidad es que disfrutes del show y mientras mens lleves contigo, será mucho mejor.

Objetos no permitidos

Carteles de más de 11x17 pulgadas

Pancartas o posters

Cámaras profesionales

Equipo profesional de grabación

Accesorios para cámaras (selfie stick, go pro, tripié, etc)

Luces o baterías para cámaras

Laptop, iPad, Tablet, lectores

Ropa que pueda obstaculizar la visibilidad

Bolsas o mochilas grandes

Cigarros electrónicos, cigarrillos, Vapes, encendedores

Paraguas

Comida o bebida

Objetos permitidos

Lentes

Tapones para los oídos

Medicamentos solo presentando receta

Binoculares que on tengan láser

Artículos de higiene femenina (toallas o tampones, pieza individual cerrada)

Friendship Brazaletes (serán revisados)

Batería externa para celular

Bolsas no permitidas

Mochilas

Fundas para cámara

Bolsa de mesh

Cangureras

Tote bag grande

Bolsa del diario

Bolsas sí permitidas

Bolsa transparente de plástico, vinilo o PVC de 12x6x12 pulgadas

Bolsa de mano pequeña con o sin correa que no exceda los 4.5x6.5 pulgadas

Bolsas de almacenamiento tipo ziploc mediana

Los conciertos de Taylor Swift en México serán los días 24, 25, 26 y 27 de agosto y, si te lo preguntas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que para esos días hay un 80 a 90 por ciento de probabilidad de lluvia, por lo que la recomendación es llevar calzado adecuado pero cómodo, además de impermeable. De ser posible, usa bolsas de plástico transparentes para proteger tu celular, cartera y sobre todo tu boleto de quedar mojado, pues si el concierto llega a posponerse por asuntos meteorológicos, lo necesitarás para aclaraciones.

