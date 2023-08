Comparta este artículo

Ciudad de México.- En Televisa no paran de crecer los fuertes dramas que se han desatado en los últimos días, como es el caso de la reconocida actriz y famosa presentadora, Isis Serrath, debido a que recientemente volvió a hundir con pruebas al reconocido y polémico actor, Poncho de Nigris, por supuestamente serle infiel a su esposa, así que no dudó en enviarle un fuerte recadito con respecto a este tema.

Como se recordará, la polémica entre Serrath y Poncho se dio en la última semana de La Casa de los Famosos México, debido a que este al hablar de Fer Corona y acusarlo de incitar a Wendy Guevara y Nicola Porcella de no compartir el premio de cuatro millones, el influencer hizo mención de su exnovia, pero no lo hizo de una buena manera, dado a que dijo que para él era una extraña y desconocida que solamente la ubicaba por su extraña nariz.

Fueron estos comentarios los que causaron gran molestia en la exparticipante de Survivor México, por lo que ella a través de sus redes sociales expuso que era una decepción como se expresa de las mujeres, que la niegue de esa manera cuando le enviaba audios y mensajes que no exponía por respeto a la esposa de él, Marcela Mistral, que defendió a Poncho, declartando que: "No sé quién es y aquí todo el mundo se quiere colgar, vámonos a la porra. Cuando eres famoso todo el mundo se cuelga, pero nosotros estamos entro nivel".

Serrath y Poncho. Internet

Pero la exparticipante de Enamorándonos sigue sin quedarse callada y no ha dejado que ni De Nigris o Mistral le resten su valor, por lo que recientemente a través de TV Notas volvió a exponer que Poncho sí le había sido infiel a su esposa y que trató de llevar las cosas con ella a otro nivel con sutiles coqueteos, que también demuestra que mentía al decir que no la conocía y no se acordaba ni de su nombre.

Esto pues compartió un par de fotografías en la que él le manda mensajes y ella le responde de lo más amable pero sin dar pie a coqueteos, hablando de temas de trabajo, como la vez que le deseo suerte para uno de sus proyectos. Junto a estas contundentes pruebas, la exactriz de TV Azteca le mando el recadito de que: "Infidelidad también es mandar mensajitos", siendo sin duda un duro golpe para el actor.

Cabe mencionar que De Nigris hasta el momento no se ha pronunciado sobre estas nuevas pruebas que presentó la expareja de Fernando, pero se espera que muy pronto el intérprete de La Cobra salga para dar mayores declaraciones en esta polémica que sigue dando de que hablar y que al parecer aún tendría para varios días más.

Serrath sigue exponiendo mensajes de Poncho. TV Notas

