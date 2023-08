Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la famosa y reconocida actriz, Karla Sofía Gascón, en una reciente entrevista con Imagen TV, esta acaba de aclarar todo sobre sus ataques hacía la famosa y muy querida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, por lo que ha pedido un alto al hate y que ya no se le relacione con ella en ningún aspecto, debido a que "no me representa".

Como se sabe, Guevara tuvo una mayor exposición mediática durante su paso por La Casa de los Famosos México, donde con su carisma, su sentido del humor y su manera natural de ser conquistó a los millones de espectadores del reality show, en donde además hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero en ganar uno de estos programas, por lo que se le conoce como el orgullo del movimiento LGBTQ+.

Pero, con esa gran fama también llega exposición a criticas y ataques, tal como sucedió con la exparticipante de MasterChef Celebrity, dado a que en sus redes sociales estalló al ser relacionada con Guevara, afirmando que: "No sigo a tiktokers ni supuestos 'influencers' que lo único que promocionan es la estupidez, la ignorancia y el éxito chabacano y vulgar. Desgraciadamente estos referentes actuales, para la juventud, yo que tengo una hija, a mí no me gustan".

Karla Sofía y Wendy. Internet

Ante este hecho, tanto en Instagram como en Twitter miles de internautas se lanzaron en su contra y rápidamente se llenó con cientos de criticas en las que afirmaban que le tenía envidia por haber logrado hacer historia y ella no, entre otros fuertes comentarios a los que ella en ningún momento dudo en responder, afirmando que todos eran uno "hipócritas de mier..." defendiendo a alguien solo por ganar un show.

Y ahora, la mañana de este miércoles 23 de agosto, a través de Sale el Sol, Karla volvió a dejar en claro su punto de vista, afirmando que: "Estoy hasta la mad... de que me asocien con cierto tipo de cuestiones o de personas que no tienen nada qué ver conmigo. Yo no sabía quién era (Wendy), ahora sí", destacando que no tiene nada en contra pero: "Pido que se me asocie con otro tipo de lista".

Finalmente, Gascón expresó que: "Estoy harta de que se me asocie con un tipo de personas que no vamos en la misma sintonía. No es un tipo de envidia ni de celos, simplemente no son mis referentes", dejando en claro que no está atacándola ni que la odie, sino que simplemente no va con sus valores y con el tipo de contenido que a ella le gusta y prefiere ver, por lo que no le gusta que las asocien.

Fuente: Tribuna del Yaqui