Luto en Televisa: Muere el actor Guillermo Capetillo, reporta Pepillo Origel

Ciudad de México.- De nueva cuenta el mundo del espectáculo recibió una lamentable noticia y se vistió de luto ya que la noche de este miércoles 23 de agosto se reportó que el primer actor Guillermo Capetillo había fallecido. Esta desafortunada información fue compartida por el periodista de espectáculos Pepillo Origel, por lo que de inmediato se volvió viral y decenas de fanáticos del galán de Televisa externaron sus condolencias a la familia.

Juan José Origel, nombre real del longevo conductor, empleó su cuenta oficial de Instagram para avisar que se acababa de enterar de la partida del intérprete de melodramas como Los ricos también lloran, que lo lanzó a la fama en 1980 junto a Verónica Castro: "Me acaban de decir que falleció el actor Guillermo Capetillo ¿alguien sabe qué pasó?", expresó el conductor de programas como Con Permiso y La Oreja.

Afortunadamente Origel se encontraba en un error y el intérprete de 65 años aún se encuentra con vida. De acuerdo a información brindada por Ana María Alvarado a través de Twitter, el mismo Capetillo desmintió la información que erróneamente difundió Pepillo: "FALSO: Guillermo Capetillo está bien, no ha muerto como se dijo, él mismo me contestó", dijo la presentadora especializada en farándula.

Tras confirmarse que la información de Juan José era errónea, decenas de internautas e integrantes del gremio periodístico se le fueron encima al conductor por compartir esta noticia tan delicada sin asegurarse que fuera real; por ello, Origel tuvo que salir a modificar su publicación y dijo: "Yo no aseguré nada, me dijeron y yo pregunté si alguien sabía algo, pero no es cierto, bendito Dios". Aunque cabe resaltar que finalmente el conductor optó por eliminar su mensaje de forma definitiva.

Y es que Guillermo Capetillo sin duda alguna es uno de los galanes más aclamados y queridos por el público de de Televisa, donde hizo proyectos como Colorina al lado de la reconocida intérprete Lucía Méndez y La Fiera junto a Victoria Ruffo. Sin embargo, uno de sus personajes más entrañables fue cuando interpretó a 'Rogelio', el protagonista de Rosa salvaje donde hizo pareja con la hermana del productor José Alberto 'El Güero' Castro.

Además, también obtuvo mucho éxito al interpretar al villano 'Nelson Brizz' en el melodrama Amores Verdaderos. Sin embargo, su última novela en el Canal de Las Estrellas fue Lo imperdonable en el año 2015 pero luego se retiró del medio artístico. Desde entonces, Guillermo retomó sus actividades como torero ya que la tauromaquia es una de sus grandes pasiones.

