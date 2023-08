No es broma: Luego de Taylor Swift, Paul McCartney visitará México; esto debes saber

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los próximos 24, 25, 26 y 27 de agosto, la capital mexicana se llenará de euforia debido a que la cantante estadounidense Taylor Swift estará de visita por primera vez en tierra azteca, motivo por el cual la reventa, información relevante sobre el evento e incluso preocupación por temas meteorológicos, es lo que ha estado abarcando las tendencias; no obstante, hay otro artista que también ha llamado la atención del público y no es nada menos que el británico Paul McCartney quién podría visitar el país a finales de este 2023.

El originario de Liverpool de 81 años de edad y quien en el pasado revolucionara la música al ser parte de la agrupación The Beatles, podría estar trabajando en una fecha que permita los fanáticos mexicanos corear los éxitos del cuarteto británico e incluso, algunos que involucran su faceta como solista. Lo anterior ha quedado confirmado luego de que en redes sociales la empresa Ocesa lanzará un misterioso mensaje dónde se ha advertido a los fanáticos registrarse es lo que parece ser la fase de preventa.

You Pulled Me Out of Time, para más información regístrate en el link", se lee en redes.

Al ingresar en el link tu nombre completo, país de residencia y correo electrónico, recibías de manera automática un agradecimiento por ser parte de los afortunados fanáticos que no se perdieran a partir de este momento, ningún detalle de lo que el artista estaba planeando. Éste mensaje incluía además un apartado en donde podrías visitar la página oficial, acceder a una sección de noticias, detalles de todo lo relacionado con giras y sobre todo la tienda oficial del intérprete de Let it be.

A 24 horas de este anuncio, las redes sociales de Ocesa informaron este miércoles 23 de agosto que el exBeatle si estará en la Ciudad de México y la fecha será el próximo 14 de noviembre, siendo el Foro Sol el recinto donde se corearán temas como A hard days night, Don't Let Me Down, Hey Jude, Live and Let Die, Maybe I'm Amazed o My Love, solo por mencionar algunas. La próxima presentación de Paul McCartney también fue anunciada a todos aquellos que se inscribieron al News Letter que previamente la promotora había anunciado en plataformas digitales y, te fuiste de los que ingresaron sus datos lo más probable es que toda la información ya te haya llegado.

Paul ha anunciado su primera cita en México en seis años, ya que el muy esperado Go Back Tour llega al Foro Sol en la Ciudad de México", se lee en el mensaje.

Aunque Ocesa ha dicho que únicamente hay una presentación confirmada, se espera que otras ciudades del país sean contempladas para que el cantante y compositor deleite a más fanáticos del cuarteto de Liverpool. Para los que se inscribieron en el link que se había promocionado el día martes 22 de agostom se ha hecho énfasis en que la preventa se llevará acabo el próximo martes 29 de agosto en punto de las 09:00 horas, tiempo de Europa Central, mientras que para los que no accedieron a este link podrán adquirir sus boletos el próximo 1 de septiembre a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro de México en la plataforma Ticketmaster.

Los boletos estarán a la venta pública el próximo sábado 2 de septiembre", destaca el correo recibido para los fans.

Como ya es una costumbre, la preventa será únicamente para los cuentahabientes de tarjetas de crédito emitidas por CitiBanamex, los cuales podrán contar incluso con la posibilidad de poder adquirir las entradas con una promoción de tres meses sin intereses. Hasta ahora el equipo de Paul McCartney no ha enfatizado si la preventa anunciada para el 29 de agosto también será con esta tarjeta de crédito o si únicamente involucra a la venta que estará cargo de Ticketmaster, pues la otra corre bajo responsabilidad de la logística del famoso, ya que se adquirirán en la página oficial.

