Paquita la del Barrio se niega a cantar con Yahritza y su Esencia y da sus razones

Ciudad de México.- La afamada cantante Paquita la del Barrio decidió salir a opinar sobre la polémica que atraviesan los integrantes de Yahritza y su Esencia tras externar que no les gustaba la gastronomía mexicana. En una reciente entrevista con diversos medios de comunicación, la creadora de frases como 'Rata de dos patas' confesó porqué no colaboraría con los jóvenes exponentes del regional mexicano.

Como se sabe, los tres hermanos, Yahritza, Armando y Jairo Martínez, se vieron envueltos en una fuerte polémica por decir que no les gustaba la comida mexicana. Lastimosamente las críticas llegaron a un punto muy fuerte, y recientemente Yahritza salió a confesar que tuvo miedo de salir a la calle porque recibió amenazas y dijo que temía también por sus hermanos, debido a que los ataques contra ellos no paraban.

Pese a que artistas como Christian Nodal también se han sumado a las burlas, ahora fue Paquita la del Barrio quien decidió salir en su defensa, y durante una conferencia de prensa puso un alto a los señalamientos contra los tres jóvenes: "Todos tenemos problemas, todos la regamos. Lo que pasa es que quisieron hacer el escándalo, yo creo (que no dijeron): 'vamos a hablar mal de México', ¿no?...". Además envió una recomendación a los hermanos:

Pero no mis niños… ustedes adelante, nada más no lo vuelvan a hacer", expresó la intérprete.

La famosa cantante de temas como Tres veces te engañé mandó un mensaje al público y solicitó que consideren indultar a Yahritza y su Esencia por el error que cometieron al rechazar el sazón de México: "Se les pasaron las palabras y nosotros el público tenemos que perdonarlos. No tenemos nada en contra de ustedes, Yo espero que el público me apoye… están haciendo su luchita, por favor", manifestó.

Finalmente, un reportero le cuestionó sobre la posibilidad de hacer alguna colaboración con el controversial grupo para ayudarlos a reconciliarse con el público mexicano, pero Paquita explicó que no lo hará. Sin embargo, no es que la intérprete esté rechazando a esta agrupación, sino que en realidad está llena de trabajo y no tiene tiempo para grabar nuevos temas: "Trabajar sí, pero otras cosas no. No sé, yo estoy batallando ahorita para grabar mi disco y pues, ¿ya te imaginas con otra?", declaró.

