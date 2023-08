Revelan secreto de Talina Fernández a 2 meses de su muerte; esto ocultaba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Manuel Fernández, última pareja sentimental de Talina Fernández, concedió una entrevista exclusiva al programa Hoy en la que habló como nunca antes sobre su relación con la conductora y además filtró un fuerte secreto de la fallecida. Como se sabe, la apodada 'Dama del Buen Decir' falleció el pasado 28 de junio a los 78 años, luego de haber sido diagnosticada con una leucemia severa.

El septuagenario declaró ante las cámaras de TV Azteca que doña Talina no estaba en quiebra económica como muchos pensaban y es que ocultaba una de sus propiedades, la cual es de más de 40 hectáreas y se ubica en el Pueblo Mágico de San Miguel de Allende, Guanajuato. El hombre que ahora es el viudo de la artista contó que desafortunadamente, los hijos de la conductora no pueden disponer de este terreno debido a que hay otra dueña:

Muchas hectáreas ahí tienen, bueno, están destrabando, porque es una copropiedad, Talina lo compró hace años con otra señora", dijo.

Presuntamente Pato Levy, hijo de la periodista y locutora de radio, está tratando de llegar a un acuerdo para poder vender esta propiedad: "Esa señora se murió también y quedó la hija, y la hija no quiere vender. Entonces están ahí, Pato me decía que esta semana tenía una comida con ella para ponerse de acuerdo, porque el notario, el perito", contó José Manuel Fernández durante su plática con los reporteros de Ventaneando.

La última pareja de Talina también explicó que la exconductora de Televisa ya deseaba deshacerse de ese bien inmueble y contó cuál era su mayor sueño antes de su repentino fallecimiento hace casi dos meses: "Ella tenía mucha ilusión de vender eso y ya retirarse, viajar, porque eso le encantaba". Asimismo, el hombre explicó que él entiende que no tenía motivo alguno para figurar en el testamento de Talina.

Además contó que 'La dama del buen decir' lo heredó en vida de una forma muy especial: "Tengo un cuadro de un tal Campos, yo una vez, no sé, le dije algo del cuadro, se lo mencioné y me dice 'toma, te lo regalo', además no tengo porqué, ¿yo qué?, el testamento es de los hijos y punto. Aquí tengo un cinturón que también me regaló ella. Un día me dice '¡qué feo cinturón traes!, a ver ven, aquí tengo', y órale, tenía como 20 cinturones".

Asimismo, Fernández relató que los hijos de Talina se acercaron a él para hacerle un regalo muy especial: "¿Sabes que sí tengo?, y eso me lo dieron los hijos, el último premio que le dieron en el Casino militar", detalló. Por último, don José Manuel Fernández recordó entre risas la anécdota que vivió con Talina, a quien considera el amor de su vida, cuando se rehusó a vivir con ella: "Ella quería que me fuera a vivir a su casa, y empezó a hacer en su vestidor lugar para mí, me faltaban tres meses para que se venciera mi contrato donde yo vivía, entonces cuando llega el momento le digo '¿qué crees?, no me voy a venir a vivir contigo".

Y siguió relatando su bonita experiencia con la presentadora: "Se enojó, estaba furiosas contra mí, le digo 'si quieres me voy', 'pues vete', y me fui a mi departamento. Luego ya tenía un WhatsApp 'el balón está de tu lado, ¿qué piensas hacer?', digo 'pues nada, pero si quieres me regreso', (y me responde) 'eso quiero', y me regresé", contó entre risas.

