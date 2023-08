Romina Marcos anuncia su nuevo lanzamiento musical que es 'Solo pa’ mujeres'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Romina Marcos se ha encargado de demostrar que el talento se trae en las venas y desde hace algunos años ha comenzado a dar sus primeros pasos de manera profesional en la industria del entretenimiento, así que tras una pausa en la música regresa más fuerte que nunca para enviar un gran mensaje con su nuevo lanzamiento.

La joven de 28 años anunció desde hace algunas semanas el estreno de su canción Solo pa’ mujeres, la cual saldrá a la luz el próximo 24 de agosto a través de todas las plataformas digitales (Spotify, YouTube, Apple Music), por lo que se espera que sea todo un éxito entre el público femenino, principalmente por su letra.

Si algo abandera la joven cantante es el poder femenino y en cada una de sus expresiones de arte intenta imprimir ese mensaje, así que se espera que esta no sea la excepción y dé una importante lección de autoaceptación y amor propio, tal como lo hizo con Me dijeron que no, así como en cada una de sus publicaciones.

Esta rolita es un recordatorio de la mujer tan ching…na que soy cuando me permito vivir libre y sin etiquetas… Cuando me permito ser y disfrutar", escribió Romina para describir su nueva creación.

En los adelantos que ha mostrado del videoclip se le pude ver luciendo un atrevido 'outfit' de color negro mientras baila y hace poses sensuales, además de que hay escenas en las que aparece acompañada de un grupo de mujeres con diferentes características físicas, pero todas muy empoderadas.

Romina Marcos confiesa lo difícil que ha sido ser hija de Niurka Marcos

Romina lleva años intentando ser reconocida por su talento y no solo por ser hija de una celebridad, algo que le ha pesado y que incluso la llevó a tener varios conflictos internos, así se lo confesó a Yoseline Hoffman en una entrevista, donde confesó lo duro que ha sido lidiar con comparaciones.

No obstante, es algo que ha tenido que aprender a manejar y hoy acepta que tiene muchas cosas en común con Niurka Marcos, pero lo que no comparten es el pensamiento feminista que ella tiene y que quiere compartir con el mundo, por lo que respeta a su madre al igual que a todos los que crecieron bajo otras filosofías, pero a través de su trabajo quiere cultivar el amor hacia la mujer.

Actualmente, Romina Marcos forma parte del programa de TV Azteca, MasterChef Celebrity, además de que sigue preparándose como actriz y no deja de lado su faceta como cantante, así que espera cautivar a su público con Solo pa´mujeres, tema que está a unas horas de estrenarse y advierte que vienen más música.

