¿Se arrepiente del 'Free Britney'?: Britney Spears buscaría a su padre por lamentable razón

Estados Unidos.- La famosa y muy querida cantante del pop, Britney Spears, recientemente se encuentra dando mucho de qué hablar, debido a que se ha comenzado a decir que tras su pelea legal, ella estaría buscando un reencuentro con su padre, James Parnell Spears, y detrás de esto habría una muy lamentable razón que sorprendió a todos, ¿será que se arrepiente del 'Free Britney' por el que tanto luchó junto a sus fans?

Cómo se sabe, Britney hace un par de años estuvo acaparando titulares y estuvo en el centro de la polémica, debido a que demandó formalmente a su padre para que se le liberará de la custodia legal que tenía sobre ella, después de que se le declarara mentalmente inestable por todos los problemas personales y mentales que había tenido, lo que significaba que cada decisión debía ser aprobada por su progenitor, incluso los movimientos de su dinero y el uso de su nombre.

Durante esta batalla estuvo el revuelo con el #FreeBritney en redes sociales como Twitter, en dónde se pedía que le dieran a la famosa cantante su libertad, dado a que la intérprete de Hit Me Baby One More Time se veía estable, fuerte y lista para recuperar su vida, desde poder tomar sus propias decisiones hasta retomar su carrera que la hizo tan famosa alrededor del mundo entero, algo que se logró después de varios meses.

Y ahora, después de dos años de que logró "recuperar su vida", se dice que la creadora de Toxic busca reencontrarse con James de 71 años y espera poder recuperar la relación que tenían antes de su crisis del 2007 en la que atacó a paparazzi y la llevó a estar 14 años bajo la tutela estricta de este, por lo que lo tacharía de ser su enemigo, mismo que está dispuesto a perdonar los comentarios de su hija y que presuntamente estaría más que encantado de empezar desde cero.

Según informes de TMZ, lo que ha motivo a Britney para buscar limar asperezas, es el hecho de que James se encuentra bastante enfermo y tiene varios meses entrando y saliendo del hospital, por lo que ella al enterarse de esto prefiere retomar su relación y no arrepentirse si pasa algo malo de haber acabado de esa manera, lo que tendría muy conmovido y también eufórico al señor Spears en estos momentos.

Finalmente el portal de noticias antes mencionado dejó en claro que los motivos detrás de los males de James es el reemplazo de rodilla que tuvo hace 16 años, mencionando que el metal por el que se reemplazó el hueso ha ocasionado que desarrolle una terrible infección que sigue sin poder controlarse, motivo por el que al parecer el próximo viernes 25 de agosto va a entrar a un quirófano.

