Sin importar su pasado violento, Jeni de la Vega se casa con su novio Eleazar Gómez

Ciudad de México.- Eleazar Gómez ha decidido continuar con su vida y dejar atrás su polémico pasado, por lo que después de haber pasado varios meses tras las rejas, el actor retomó su carrera artística y de nueva cuenta se ha dado una oportunidad en el amor y esta vez podría dar un paso más en su relación al comprometerse frente el altar.

Desde hace un tiempo se venía especulando que tenía un romance con Jeni de la Vega, quien fue pareja del famoso cantante conocido como Peso Pluma, aunque ambos lo habían negado hasta que recientemente aceptaron que se están dando una oportunidad y se han dejado ver acaramelados en varios eventos públicos.

A pesar de que frente a las cámaras no han querido dar un título a la relación, al parecer tienen planes importantes juntos, al menos eso es lo que asegura Javier Ceriani, pues en exclusiva anunció en su programa Chisme No Like que tienen planes de boda y pronto estarían dando la noticia, por lo que incluso le hizo algunas recomendaciones a la conductora.

"Eleazar Gómez y Jeni de la Vega, la ex de Peso Pluma, le va a dar el sí en días. Hay casamiento, está todo planeado", contó Ceriani y Elisa Beristain le envió una advertencia a la joven: "Querida, ten cuidado. Obviamente hay amor, porque ni fortuna tiene".

Es importante mencionar que hasta la hora de la publicación de esta nota Eleazar Gómez ni Jeni de la Vega han confirmado dicha información, así que no existen más detalles alrededor de la celebración, pero según comentó el periodista tendría lugar a la brevedad, por lo que de ser cierto no tardarán en compartir algunos detalles.

El pasado turbio de Eleazar Gómez

El actor tuvo una relación en 2014 con Danna Paola, la cual estuvo llena de toxicidad y violencia ya que fueron captados peleando en un centro comercial teniendo una acalorada discusión en la que quedó en evidencia la forma en que la sometía y manipulaba, además de que un paparazzi los siguió hasta su departamento, donde él seguía furioso y golpeaba objetos.

En ese entonces la cantante tenía 14 años y él 24, así que al terminar las grabaciones de la telenovela Atrévete a Soñar terminaron su relación y poco ha querido hablar del tema la intérprete de Oye Pablo, así que se desconoce si la llegó a agredir físicamente, pero al menos se sabe que sí lo hacía de forma verbal y psicológica.

Fue en 2020cuando Eleazar Gómez fue acusado de violencia doméstica por su entonces pareja Tefi Valenzuela, a quien golpeó e intentó estrangular luego de tener una fuerte discusión y fue tal el escándalo que causó que vecinos se percataron de lo ocurrido y fueron a defender a la modelo, quien lo denunció y logró que pisara la cárcel, aunque después le otorgó el perdón y tras pagar una multa como reparación del daño, ofrecer disculpas públicas, así como comprometerse a ciertas condiciones obtuvo su libertad condicional.

