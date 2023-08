'Survivor México': Filtraciones anuncian la eliminación más esperada de la temporada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cuenta regresiva arrancó rumbo a la gran final de la cuarta temporada de Survivor México, razón por la que los concursantes enfrentan una montaña rusa de emociones, dado que cualquier error podría enviarlos de regreso a casa sin la posibilidad de cumplir su sueño, así que sacarán a flote sus mejores estrategias con tal de cumplir su objetivo y embolsarse el premio de dos millones de pesos.

Tal como lo anunció Carlos Warrior, las reglas cambian en esta etapa de la competencia, por lo que los juegos en equipo quedaron atrás, así que ahora la única forma que tienen para seguir avanzando es acumulando victorias de manera individual y no hay forma de que puedan justificarse con el desempeño de sus compañeros.

A diario se pondrán en disputa los preciados collares de inmunidad, siendo esta pieza la única que puede salvarlos de caer en zona de peligro y tras la repentina salida de Alejandra Saadi, alguien más tendrá que abandonar las famosas playas de República Dominicana, dato que ya se conoce a unas horas de que se presente el capítulo.

¿Quién es el próximo eliminado de 'Survivor México'?

Tal como ha sucedido desde que arrancó el programa, las filtraciones se encuentran a tope y en redes sociales advierten que este miércoles 23 de agosto se presentará la eliminación más esperada; aquí te contamos de quién se trata y por qué muchos están felices con la noticia de la salida de este personaje.

De acuerdo a la famosa página JL Reality, tras no superar a sus compañeros Nahomi Mejía se convertirá en la eliminada, quedándose atrás de lo que consiguió en la emisión pasada, así que su revancha no le funcionó y nuevamente no podrá coronarse como añoraba y su famosa alianza conocida como la 'Santísima Trinidad' quedará desecha por completo.

Aunque en batalla siempre demostró ser un buen elemento, las estrategias que tuvo desde su primera aparición la hicieron ganarse el odio de muchos televidentes, desde la traición que le hizo a Yusef Farah, hasta ahora al poner a muchos en contra de Pablo Martí, así como su participación en el robo de tótem, entre otras acciones que no fueron bien vistas y por las que ahora muchos están contentos por su salida.

No obstante, es importante mencionar que la única forma que existe para comprobar este spoiler es siguiendo la transmisión de Survivor México a las 08:30 de la noche, a través de la señal de Azteca Uno, donde se presentará una acalorada discusión. ¿Qué te parece la salida de Nahomi Mejía?

