Santiago, Chile.- Una vez más el famoso actor y muy querido cantante, Luis Miguel, se encuentra acaparando titulares, pues después de su hospitalización este de forma inesperada reapareció sobre el escenario en la fecha acordada para su concierto en la ciudad de Santiago de Chile, sin embargo, el video que se ha viralizado está causando preocupación su apariencia y el hecho de que tuvo varios ataques de tos.

Como se sabe, el intérprete de temas como La Incondicional, tiene ya un mes que comenzó su primera gira en años, la cual tuvo sus primeras presentaciones en Argentina, pero esta lo llevará por Estados Unidos y toda Latinoamérica, por ese motivo ahora s encuentra en Santiago de Chile, en donde va a tener 10 presentaciones, las cuales están agendas para realizarse en la Movistar Arena, donde ya lleva tres shows.

Lamentablemente desde hace un par de días que se teme que no pueda continuar con las fechas, debido a que el pasado lunes 21 de agosto reportaron que el padre de Michelle Salas fue ingresado de emergencia a un hospital en la capital chilena, y aunque se dijo que solo presentaba un severo cuadro de gripe, se mencionó que lo había afectado de manera grave y en las vías respiratorias, por lo que se especuló que se pondría en riesgo el resto de sus presentaciones y él mismo.

Pero al parecer el 'Sol de México' no está listo para bajarse de los escenarios, debido a que después de que se informara sobre su mal estado de salud, el pasado 22 de agosto se viralizó un video en el que se ve que sí se presentó a su más reciente concierto, pero lejos de alegrar a sus fans los preocupó, dado que además de que se le notaba en la voz que no podía hacer mucho esfuerzo, tuvo varios ataques de tos, y aunque no fueron graves la critica no ha parado.

Entre las que más resonaron en Twitter fueron comentarios como: "¡No cantó nada! Salí súper decepcionada de su concierto, parecía karaoke, yo lo fui a escuchar a él no a toda la gente que lo fue a ver.. esta súper ronco, tosió un montón de veces, debería reposar y brindar un buen espectáculo" o "No se parece en nada al que salió la primera vez que era flaquito y catirito, ¿se pintó el cabello y engordo? Pero este si es Luis Miguel" y "Las notas bajas se notó que estaba enfermo, pero dio todo y se vio hasta molesto con el mismo, pero enfermo y todo lo disfrute y un rey".

Por su parte, la periodista Cecilia Gutiérrez, acaba de salir a dar detalles insólitos sobre el tratamiento de Luisme, como que: "el sábado pasado Luismi visitó el nosocomio para realizarse una radiografía del tórax, además de guardar estricto reposo el domingo, para cumplir con el show que ofreció el lunes en Santiago. Le inyectó un medicamento y se le derivó nuevamente al hotel, ayer seguía con dolor de garganta, con dificultad para respirar, y nuevamente fue asistido, esta vez en el hotel, fue un médico a visitarlo y nuevamente fue inyectado".

Pero eso no fue todo, pues según refirió Gutiérrez, el intérprete de temas como La Media Vuelta y Será Que No Me Amas decidió tomar medidas extremas para cumplir con todos los espectáculos que tiene pactados en su gira: "A mí lo que me dicen es que no ha salido del hotel. Él está en compañía de Paloma Cuevas, su novia, y de las dos hijas de su novia", y al parecer seguirá con esas inyecciones.

