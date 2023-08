Wendy Guevara no soporta a los fans 'tóxicos' que quieren controlar su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No todo ha sido felicidad para Wendy Guevara, a pesar de que tuvo un exitoso paso por La Casa de los Famosos México, donde gracias al público se ganó cuatro millones de pesos, pero ahora que salió de las grabaciones ha tenido que enfrentarse a una enorme ola de críticas que la tienen cansada, así lo dejó en evidencia con un contundente mensaje.

Si bien, quedaron encantados con su divertida personalidad y sencillez, algunos fans están molestos y amenazan con dejar de apoyarla a causa de su amistad con Marlon Colmenarez, a quien acusan de aprovecharse de ella para buscar fama y exprimir su bolsillo, así que como se han dejado ver muy juntitos no han parado de enviarle mensajes de odio, razón por la que Wendy espera que dejen de intentar controlar su vida.

La verdad que triste la gente tóxica y los chismes tan feos que inventan, queriendo liderar y mandar en mi vida, están queriendo destruir mi felicidad y no lo van a lograr", escribió a través de sus historias de Instagram.

Todo esto se da debido a que se rumora que tienen una relación amorosa en secreto, donde el venezolano no le corresponde de la misma forma a la influencer, pues recuerdan que cuando 'Las Perdidas' le pidieron su apoyo para ir a echarle porras no quiso, pero cuando la producción de Televisa se lo propuso no dudó e incluso dijeron que había cobrado por aparecer en el programa.

Wendy ha negado rotundamente todo lo anterior, asegurando que únicamente son grandes amigos y no piensa dejar de tener contacto con él por capricho de sus seguidores, así que incluso ya habló con sus compañeras de clan para que no se metan, al igual que con su familia, así que como dice que sus detractores tendrán que soportar.

Que duro es esto y que horrible que exista gente tan mala, sólo porque no piensas igual que ellos", comentó la famosa.

Finalmente, Wendy Guevara remató en su mensaje asegurando que en la vida todo se paga y por ello se encuentra tranquila, dejando en evidencia que se encuentra molesta y que le han afectado todos los comentarios malintencionados, pero pese a todo lo que le puedan decir ella es firme en su palabra, así que invitó a Marlon Colmenarez a formar parte de su nuevo reality show para la plataforma de Vix y hasta de vacaciones se van a ir juntos en los próximos días.

