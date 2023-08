¿Y Wendy Guevara? Marlon Colmenarez se rinde ante los encantos de Karely Ruiz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Marlon Colmenarez ha acaparado titulares gracias a la amistad que tiene con la ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, quien durante todo el proyecto se la paso hablando maravillas de él y anhelando su visita, lo cual hizo pensar a muchos que lo que tienen es algo amoroso.

Esta unión les ha traído a ambos una fuerte ola de 'hate', pues al venezolano de aprovechado y colgado de la fama no lo han bajado, mientras que a ella le han pedido que se aleje ya que consideran no le conviene estar cerca de Colmenarez, a quien se han dedicado a seguirle cada uno de sus pasos con la intención de comprobar sus teorías.

En este sentido, exhibieron que Marlon disfruta del contenido de la guapa influencer, Karely Ruiz, a quien no dudó en dejarle corazones en uno de sus atrevidos videos, por lo que algunos admiradores de Wendy no se lo perdonaron y de inmediato la etiquetaron para que viera el chisme y no se ilusione con el modelo.

Karely Ruiz aparece bajando de su camioneta con uno de sus famosos minivestidos, en particular el que portaba es de transparencias y con estampado animal print, así que al ponerse de pie comenzó a ejecutar movimientos de cadera que le subían el vestido hasta dejar al descubierto sus encantos, por lo que el exintegrante de Enamorándonos no se resistió ante sus encantos.

Instagram @karelyruiz

"Amiga date cuenta", "No pierde el tiempo", "Solo está con Wendy por su dinero y por mañoso", "¿Ya no te gusta Wendy?", "Buscando nueva patrocinadora", "Esto no le va a gustar a Wendy", "Eres un colgado", "Vividor", "Karely ni te pelaría", fueron sólo algunos de los comentarios que recibió el también bailarín.

Ante toda la ola de 'hate', Marlon destacó que Wendy Guevara está al tanto que le encanta la estrella de OF, por lo que no habría ningún problema, además de que ambos han declarado en variadas ocasiones que únicamente son buenos amigos, tanto que están a unos días de irse de vacaciones juntos, otra noticia que ha causado incomodidad ya que simplemente no quieren verlos juntos.

No obstante, a pesar de todo lo que se ha dicho de Marlon Colmenarez y que tanto su familia como amigos no lo quieren, Wendy Guevara lo ha defendido a capa y espada, asegurando que no lo piensa dejar, al contrario lo invitó a formar parte de su nuevo reality show para Vix, así que a sus detractores únicamente les queda soportar, dado que seguirán mostrándose unidos.

Fuente: Tribuna