¿Adiós Televisa? Gabriel Soto revela en 'Hoy' aclara todo sobre su retiro de las novelas

Ciudad de México.- Después de tantos rumores, el famoso y reconocido actor, Gabriel Soto, acaba de decir salir a romper el silencio y aclarar todo con respecto a su retiro de las novelas que ha estado dando mucho de que hablar, durante una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, revelando los motivos que tiene para darse una pausa tras más de 30 años al aire, ¿acaso le dirá adiós a Televisa?

Como se sabe, Soto ha sido uno de los galanes de telenovela más activos de la televisión en los últimos años, sin embargo, el actor confesó recientemente que el exceso de trabajo ha impactado en su salud. Luego de anunciar que hará un alto en su profesión para atender estos problemas, algunos medios especularon con su posible despedida del medio artístico, por lo que el artista decidió acabar con los rumores.

Por este motivo el actor de novelas como Vino El Amor brindó una entrevista con el matutino antes mencionado, en el que señaló que no se retira y que: "Están manejando de que me retiro ya, no, no me voy a retirar obviamente, imagínate después de 25 años, simplemente sí me voy a tomar unos meses después de casi 3 años de ligarme, ligarme, ligarme a proyectos", pero señaló que solo serán unos cuantos meses.

Al respecto de la enfermedad que padece, el prometido de Irina Baeva aclaró que no es grave y detalló: "Y sí, traigo un problema en las cervicales que tengo que atenderme. De hecho, vengo ahorita del gimnasio, o sea estoy bien, pero ya llevo 3 años sin parar y creo que ya mi cuerpo me está diciendo ya bájale un par de mesecitos nada más. No es nada gravísimo, pero sí es algo que me tengo que atender".

Para dejar en claro que es lo que sucede y cortar de una vez las preocupaciones y que se sigan creando más rumores, el galán de Papá Soltero explicó que lo que tiene: "Son dos hernias en las cervicales, pero tiene solución con terapias, con tratamiento médico, con algunas alternativas de una cirugía, si en últimas tuviese que llegar a operar, no es una operación sencilla, pero tampoco es una cosa de gravedad", afirmando que quiere evitar complicaciones.

Finalmente, el prometido el ex de Geraldine Bazán destacó que además de su salud, dará prioridad a otros temas importantes en su vida durante el tiempo que se alejará de los sets de grabación, explicando que: "Me voy de vacaciones, voy a dedicarme tiempo a mí, a descansar, grabar novela es muy cansado, son 14 o 15 horas al día de lunes a sábado, mucha gente no sabe el sacrificio que hay detrás de todo esto, muchas horas de estudio, muchas horas de estar en el set, en los foros, y creo que me merezco unos

mesecitos de descanso para atenderme a mí, atender a mis hijas, a mi pareja, y sobre todo a esta cuestión que tengo en las cervicales".

