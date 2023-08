Alerta de Spoiler: Tras 13 años lejos, así fue el esperado regreso de 'Samantha Jones'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todos los fanáticos de la exitosa serie de HBO, Sex and de City, desde las primeras horas de este jueves 24 de agosto pusieron en tendencia el nombre de la actriz Kim Cattrall, así como el de su personaje 'Samantha Jones' debido a que luego de 13 años de ausencia y hasta disputas con la actriz Sarah Jessica Parker, apareció por breves segundos en el final de la segunda temporada de la secuela titulada And just like that.

La serie Sex and the City estuvo al aire por un total de seis temporadas, mediante las cuales el mundo entero fue testigo de la vida amorosa de cuatro jóvenes residentes de Nueva York que mientras estaban en búsqueda del amor, también hicieron auge de su gusto por la moda y el estilo. En febrero del 2004 se transmitió el último capítulo y con ello se esperaba conocer qué había sido de la vida de 'Samantha Jones', 'Carrie Bradshaw', 'Miranda Hobbes' y 'Charlotte York Goldenblatt', por lo que se lanzaron dos películas con el fin de darle continuidad a la trama.

Como todo eso no fue suficiente, en 2022 y justo en plena pandemia, se anunció que habría una secuela titulada And just like that la cual también sería producida por la actriz Sarah Jessica Parker, quien además de ser parte del elenco principal, contaría de nueva cuenta con la participación de Kristin Davis y Cynthia Nixon, siendo la gran ausente Kim quien decidió no ser parte de este proyecto debido a que consideraba que era injusto el salario que ella percibía en comparación con el de su entrañable amiga 'Carrie'.

Si bien la primera temporada de esta secuela no fue recibida como se esperaba, consecuencia de la ausencia de 'Samantha Jones', para la segunda temporada se especuló que habría una breve participación de Cattrall, misma que por fin sucedió este día y fue perfecta ya que formo parte del final de la temporada. Hasta ahora no se sabe si habrá una tercera parte de esta secuela en donde ya se busque introducir más a 'Samantha' en la vida de estas cuatro mujeres.

Así fue el regreso de 'Samantha Jones'

Si todavía no has visto la segunda temporada de esta secuela, te advertimos que en adelante habría algunos spoilers. Tras dicho aviso, ahora te contamos que 'Carrie Bradshaw' ha tenido que lidiar con la muerte de 'John Preston', alias 'Mr. Big' y por ello comenzó con una relación amorosa con su prometido del pasado, 'Aidan Shaw', personaje interpretado por John Corbett. Ambos han tenido que lidiar con el problema de contar con un espacio que les de privacidad pues Adrian se opone a regresar al icónico departamento de la escritora y columnista.

Debido a que 'Carrie' por fin se decide a deshacerse de su departamento, ha planeando realizar una última cena con amigos cercanos en dicho inmueble, evento que le permitirá despedirse del que fuera su hogar por más de tres décadas. El arranque del último capítulo muestra a 'Carrie' conviviendo con su 'gatita', mascota en la cual llevará el que será su nuevo hogar. Es en ese momento cuando su celular suena y se da cuenta que se trata de 'Samantha' quien la llama desde Londres. En la primera temporada de la secuela, se sugirió que este personaje había decidido residir en el Viejo Continente y, aunque había ciertas riñas entre ambas, al parecer despedirse del departamento sería motivo suficiente para dejar todo de lado.

'Samantha' aparece a bordo de un automóvil y le cuenta a 'Carrie' que debido al mal clima de Londres, no pudo abordar el avión que la llevaría de regreso a Nueva York. Con el objetivo de despedirse del departamento donde ella también tuvo varias vivencias, le pide ponerla en altavoz para dar una breve pero contundente despedida; tras esta acción, ambas cuelgan y su vida sigue como había estado hasta ahora. El esperado cameo de Kim Cattrall se había dicho sería de tan sólo unos segundos y fue justo así como sucedió en el inicio del final de temporada.

Tras esta breve aparición, los fanáticos de Sex and the City han pedido a HBO y sobre todo a los productores ejecutivos de la secuela, que si haga una tercera parte donde Samantha esté más involucrada. Hasta ahora ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, pues cabe destacar el final de temporada se estrenó durante las primeras horas de este jueves 24 de agosto y poco a poco han surgido las primeras reacciones por este cameo.

