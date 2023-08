Álex Kaffie revela que productor de Imagen TV recibe amenaza por este importante motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso presentador de TV y reconocido excolumnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, hace poco a través de sus redes sociales reveló que uno de los productores de Imagen TV acaba de recibir una contundente amenaza por parte de los ejecutivos de la mencionada televisora por este importante motivo, que dejó sorprendidos a la mayoría.

Fue hace un par de horas que Kaffie empleó su cuenta de Instagram para señalar que alguien dentro de la empresa ha hablado con él para confesarle que: "Sigue en Imagen Televisión la 'poda' de productores y productoras que no dan resultados. Primero fue Sale el Sol y ahora es Qué Importa quien cambia de productor con el anhelo de elevar los lánguidos niveles de audiencia que ha venido registrando ¡lo que va del año!", aunque no mencionó nombre de su reemplazo.

Ante esto, el expresentador de Sale el Sol quiso mencionar que: "Me entero que ayer le dieron las gracias, por decirlo políticamente, al productor de 'Qué Importa', que no hace mucho, debo subrayarlo, era de los programas líderes de audiencia en Imagen Televisión. Desde esta noche la emisión antes mencionada estrena productor, el cual ha sido 'amenazado' con 'subes el rating pronto o traemos a otro'".

Y fiel a su polémico estilo, Kaffie no perdió oportunidad para recalcar que: "Me pregunto cuándo empezará también en Imagen Televisión la «poda» de los ejecutivos Alejandro Aguirre (Director de Entretenimiento), Ignacio Anaya (Director de Noticias) y Erick Pulido (Director de Programación), cuyas «inteligentes» decisiones y millonarias contrataciones (como la de Laura Bozzo, Yordi Rosado, etc.) han empobrecido y tienen hundido al canal que otrora fue el tercero más visto de televisión abierta".

Finalmente, Kaffie, señaló que: "Contrario a lo que pensaba la empresa el reciente paso de Sofía Rivera Torres (integrante de Qué Importa) por 'La Casa de los Sarnosos' (como le dice a La Casa de los Famosos México) y su fenómeno de rating no le acarreó audiencia ninguna al programa que conduce su esposo", el famoso presentador, Eduardo Videgaray.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el denominado 'Villano de los Espectáculos' suele tener razón, hasta el momento los relacionados directamente no han hablado al respecto de estos supuestos despidos y las advertencias dadas a su personal para aparentemente incrementar los niveles del rating en la empresa.

Kaffie revela próximos despidos. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui