Andrea Legarreta, hundida en tristeza por muerte de su madre; da difícil noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 24 de agosto la conductora Andrea Legarreta confesó ante las cámaras del programa Hoy que se encuentra atravesando un duro momento por la muerte de su madre, doña Isabel Martínez, que falleció hace menos de un mes. Platicando con una tanatóloga y compañeras del matutino, la famosa de 52 años señaló que ninguna palabra le da consuelo luego de la pérdida de su mamá.

Con lágrimas en los ojos, la todavía esposa de Erik Rubín admitió que ha sentido momentos de mucho miedo tras quedarse sin la presencia física de su madre y dijo que por momentos siente que es una niña pequeña que solo quiere reencontrarse con la mujer que le dio la vida: "De pronto siento que no es verdad, de pronto, lo único que quiero es como una niña chiquita, abrazar a su mamá, quiero el contacto físico, no sé qué hacer con el dolor", dijo .

Por otro lado, Andy se encontró con diversos reporteros a las afueras de la empresa de Televisa donde volvió a revelar que no ha sido nada sencillo retomar su vida, por lo que ha tenido que sacar fuerzas de flaqueza para continuar con sus labores profesionales y personales: "La gente piensa que a lo mejor con el día a día vas a estar mejor, y al final te vas adaptando a como seguir viviendo, y a reconstruirte, pero no, el día a día para mí ha sido todavía más duro en el sentido de que la extraño más".

La estrella de melodramas como ¡Vivan los niños! señaló que se empieza a dar cuenta que su madre ya no está en este mundo y esto ha sido sumamente duro: "Hay momentos donde siento mucho miedo, he pasado por diferentes momentos, me siento a veces como una niña chiquita... mi niña chiquita quiere a su mamá", contó con la voz entrecortada. Legarreta también detalló que hace unos días doña Isabel buscó la forma de hacerse presente y despedirse de ella tras su partida.

La madre de Nina y María Rubín explicó que conserva diversos objetos que pertenecían a su madre como un hermoso anillo y una mascada: "No importa la edad que tengamos nosotros y la edad a la que ellos se hayan ido, al final siempre nos faltan, y ella me hace mucha falta", declaró. Sobre el suceso inexplicable que vivió, esto declaró Andrea: "Tengo unas tarjetas, que son unas tarjetas del alma, cuando yo llegué a casa después de que murió, en la noche saqué una tarjetita, y la tarjetita tenía un pájaro rojo sobre unas ramitas y el mensaje era muy bello, tenía mucho que ver con la vida y la muerte, y sobre todo con el amor".

Un día después de tener esta señal, Legarreta sintió la presencia a través de un ave del mismo color que la de su tarjeta: "Al despertar, me levanté, me volví a acostar, y como que algo me decía 'abre la ventana', cuando abro mi cortina, justo en mi jardín, había sobre una base de metal en la punta, un pájaro rojo y no dejó de estar ahí más de 7 u 8 días, todos los días un pájaro rojo, aquí (en la CDMX) no es tan común", reconoció.

Finalmente, Andrea subrayó que su mamá dejó pasar algunos días para volver a manifestársele de la misma forma, por lo que a pesar de todo el dolor que siente, sabe que se encuentra bien en estos momentos: "Hicimos una misa para mi mamá el sábado pasado, estábamos en la cocina, preparándonos para irnos, y de repente volteo y lo veo, cuando estaban todos ellos, ahí estaba el pajarito rojo... uno tal vez al extrañar prefiere agarrarse de eso y pensar que sí es verdad, que sí es un mensaje y yo me quedó con que sí es un mensaje”, expresó Legarreta emocionada.

Crédito: Instagram @andrealegarreta

Fuente: Tribuna