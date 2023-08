Antes de retirarse sus enormes implantes, Sabrina Sabrok quiere someterse a nueva cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica modelo y actriz de cine para adultos, Sabrina Sabrok está obligada a regresar al quirófano para retirarse sus enormes implantes que le han costado mucho dinero y librar riesgosas cirugías, pues es tanto el peso que carga que le han causado problemas en la columna y de hacer caso omiso podría terminar en un futuro en silla de ruedas, aunque se resiste a hacerlo.

En una reciente entrevista con Ernesto Buitrón, la argentina reconoció que todos los médicos que ha visitado han coincidido con el diagnostico, pero es un procedimiento que ha venido posponiendo ya que no se visualiza sin sus grandes atributos, aunque es algo a lo que tendrá que adaptarse y espera que la dejen quedarse con unos implantes de menor talla.

Todos los médicos dicen que me los tengo que quitar, porque ya no puedo con la espalda, es mucho peso y, a medida que pasa el tiempo más se me estropea. No quiero, porque es parte de mi imagen y del p…rno que hago".

No obstante, a pesar de esa noticia Sabrina quiere seguir realzando su belleza con más procedimientos, en específico mostró sus deseos por estrechar su cintura con una nueva liposucción, aunque a sus 52 años ya tiene miedo de entrar al quirófano y se encuentra meditando si lo hará o mejor busca tonificarse con ejercicio, aunque sabe que el resultado no sería igual.

Me quiero hacer una lipo en la cintura, pero me da miedo porque he visto que muchas chicas se han muerto por bacterias y nunca puedes saber si te pasará algo".

Respecto a su carrera artística, Sabrina Sabrok compartió que ha tenido gran éxito con sus colaboraciones en una famosa página de suscripción, donde comparte material sin límites y la actriz Bella de la Vega fue una de las que se animó a grabar con ella, aunque confesó que le dio pena y no quiso arriesgarse a escenas fuertes, aunque si se anima asegura que podría contemplarla para otro material.

Aunque a lo largo de su vida se ha dedicado a cumplir sus fantasías, la actriz confiesa que también tiene límites y hay cosas que simplemente no se atrevería a hacer, tales como tener encuentros con dos hombre, pues asegura que le guarda respeto a su marido y prefiere que en sus aventuras se sumen otras mujeres, pues es algo que la enciende: "Hago todo lo que me gusta, de hecho me gusta ver a mi esposo con otras, hacer un trio o algo así".

De lo que no quiso hablar fue de su maternidad, dado que lleva años sin ver a su hijas tanto a Dulcinea Dubaz, a quien procreó cuando apenas tenía 25 años, así como a Metztli Farjeat, quien nació con trastorno autista y se limita a depositarle una pensión, pues en algunas entrevistas llegó a mencionar que convertirse en madre fue su peor error y algo para lo que no se siente preparada.

Fuente: Tribuna