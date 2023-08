Despiden a Galilea Montijo de Televisa tras 28 años; la sacaron de '¿Quién es la Máscara?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa conductora Galilea Montijo está acaparando los titulares del mundo del espectáculo debido a que se reportó que habría sido despedida de un importante proyecto en Televisa. Desde hace algunas horas trascendió que la originaria de Guadalajara, Jalisco, habría quedado fuera de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? ya que los ejecutivos decidieron ponerle un supuesto castigo.

Como se sabe, la actual presentadora del programa Hoy tuvo un rotundo éxito conduciendo la primera edición de La Casa de los Famosos México, sin embargo, pese a que se encuentra pasando por un gran momento en su carrera, en la empresa de San Ángel la habrían dejado fuera de ¿Quién es la máscara?. De acuerdo con información presentada en el programa Fórmula Espectacular, Gali quedó fuera del reality dominical por sus supuestos problemas con la bebida.

Galilea el año pasado hizo una excelente mancuerna con Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Yuri siendo parte del panel de investigadores, pero según lo revelado por Gabo Cuevas, este 2023 ya no sería parte del equipo: "Me cuenta una fuente bastante fidedigna que en la nueva temporada de '¿Quién es la máscara?' a quien han dejado fuera es a mi querida hermana Galilea Montijo", dijo el conductor en la emisión de radio.

Elenco de '¿Quién es la Máscara?'

Y siguiendo con las revelaciones, el también reportero del programa Venga la Alegría expuso que supuestamente Montijo quedó fuera del reality porque fue castigada: "Me cuentan mis fuentes que la producción decidió darle las gracias y decirle 'hermana en esta ocasión no vas', que al parecer, al parecer, la empresa decidió que no participara en esto pero no para cuidarla, sino como para llamarle la atención. Que Gali al final dijo 'bueno, pues no quieren, pues descanso'... que Galilea queda fuera de la producción por esta temporada", mencionó Gabo.

Presuntamente 'La Gali' perdió su lugar en este programa de investigación porque sus jefes se cansaron de sus escándalos y porque estaría bebiendo de más: "Televisa le ha llamado la atención por su forma de beber, entonces como que le dijeron 'no te vamos a dar este proyecto, porque no estas siendo responsable con esto', también como que quieren que ahorita se ocupe de su vida, como lo de su divorcio, su hijo". Cabe resaltar que hasta el momento ni Galilea Montijo ni Televisa han confirmado su salida de ¿Quién es la máscara?.

