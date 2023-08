Esta es la gran fortuna que Britney Spears recibirá por la venta de sus memorias

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Es posible que Britney Spears sea una de las figuras públicas más trágicas, esto según la audiencia, debido a que fue una de las estrellas pop más famosas de los años 2000, pero que, luego de unos años, cayó en desgracia por las adicciones y por su divorcio con Kevin Federline, el cual aún le sigue cobrando grandes sumas de dinero, debido a que es quien se encarga de la custodia de los hijos que ambos concibieron.

Es debido a todo lo mencionado anteriormente que cuando Britney Spears anunció que lanzaría su libro de memorias causó gran expectativa en la gente, puesto sus fans se podrían enterar del puño y letra de la famosa sobre todas las adversidades que ha tenido que vivir hasta ahora. El texto, titulado The Woman in Me, saldrá a la venta el próximo 24 de octubre y, según datos del medio estadounidense Page Six, la cantante de Toxic ganó una gran fortuna por ello.

Muchas personas continúan dudando sobre si Britney es libre o continúa bajo el yugo de su padre, puesto desde que se casó no se le volvió a ver en público más allá de algunas breves apariciones, así como también ha evitado pronunciarse en vivo sobre sus extrañas publicaciones en Instagram o acerca de su divorcio. La realidad es que, continuaría con vida y aún más millonaria que antes, puesto por la venta de su libro sumó un total de 15 millones de dólares a su cuenta de banco.

Fuente niega que Britney Spears deba pagar algo a su marido por lanzar su libro de memorias

Una gran duda que surgió entre los fans de Britney es si su esposo, Sam Asghari podría quedarse con un porcentaje de las ganancias de la cantante, pero según una fuente cercana a Spears para el medio Page Six, el modelo no podría quedarse con un solo centavo de las ventas del libro, esto es gracias al acuerdo prenupcial que ambos firmaron. Incluso, la cantante de I Wanna Go podría mencionar directamente la etapa de su separación con el joven, de 29 años y sus pagos no disminuirían.

"Britney y Sam tienen un acuerdo prenupcial totalmente férreo. Básicamente no obtiene nada, no hay millones y ciertamente no obtendrá ningún beneficio del libro de Britney, ese es su libro."

Según información de la fuente, aunque Britney llegó a ser una de las cantantes más prolíficas de la industria de la música estadounidense a principios de la década de los 2000, la realidad es que para la temporada en la que entró bajo la tutela de su padre, es decir, en el año 2008, su fortuna estaba "prácticamente arruinada", pero luego de dicho periodo logró estabilizarse gracias a algunos conciertos y giras que dio.

Fotografía de Britney Spears y Sam Asghari

De alguna manera, dicho informante defendió la tutela en la que Spears estuvo durante más de 10 años, ya que, según él la principal razón por la que la cantante fue despojada de sus derechos financieros fue precisamente ayudar a que sus números se recuperaran: "La tutela estableció estructuras para ganar más dinero con las giras, con su residencia en Las Vegas y poco a poco su dinero se fue recuperando. Es algo en lo que no necesariamente se ha centrado, pero hubo razones financieras por las que la tutela era del interés de Britney, aunque ella no lo verá de esa manera.", sentenció el informante, quien se presume pertenece o es cercano a la familia Spears.

