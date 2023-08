Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, prácticamente todo México habló durante los últimos meses sobre La Casa de los Famosos México, el Team Infierno y Wendy Guevara, la realidad es que existía otro reality show que dio mucho contenido y se trata de MasterChef Celebrity, el cual era transmitido a través de TV Azteca. De hecho, muchos lo recordarán porque fue con éste programa donde Poncho De Nigris regresó a la televisión de la CDMX.

Como es bien sabido, todos estaban enamorados de la posible pareja conformada por Nicola Porcella y Wendy Guevara; sin embargo la audiencia de la empresa del Ajusco se mostraba emocionada por la relación que Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Gaytán habrían cultivado a lo largo de su estancia en el programa de telerrealidad culinario, aunque las cosas se mantuvieron siempre entre especulaciones y jamás se pudo demostrar nada.

No fue sino hasta que Fabiola Campomanes resultó eliminada de MasterChef Celebrity que habló sobre la verdadera naturaleza de su relación con Eduardo Capetillo Jr., misma que dejó boquiabiertos a más de uno, puesto según las palabras de la actriz de Teresa y El juego de las llaves, la realidad es que jamás tuvieron una relación, así como lo lees. Si bien, ambos famosos tenían una gran química, lo cierto es que solo tuvieron una gran amistad.

Todo ocurrió durante una entrevista con Carlos 'Chicken' para De lo que uno se entera, sitio en el que Fabiola fue cuestionada sobre su relación con Eduardo Capetillo Jr. quién es 20 años más joven que ella. A lo que la histrionista se mostró sumamente enojada y hasta cierto punto frustrada, por lo que no dudó en encarar al entrevistador a quien le dijo que le parecía "lamentable que dos personas" no puedan tener "una amistad".

"Me enoja, pero también me da sentimiento, porque qué triste, qué lamentable, que no puedan permitir que dos personas tengan una amistad y que la quiera ensuciar."

Fabiola reveló que la verdadera razón por la que tenía una gran relación con Eduardo Capetillo Jr. era porque se conocían de tiempo atrás, debido a que él era el amigo del novio de su hija, por lo que ya se habían visto con antelación, lo que facilitó que tuvieran una excelente química frente a las cámaras del programa; sin embargo, parece ser que la presión mediática destruyó todo esto.

"Creo que uno puede ser amigo de quien sea y de la edad que sea. Me chocó (...) Ya lo lograron, ya no hay más amistad. Qué lindo que ensucien las cosas".

Pese a que la amistad de Fabiola Campomanes y Eduardo Capetillo Jr. llegó a su fin, la actriz de Mi corazón es tuyo no dejó de destacar lo "lindo hombre", sin embargo, no dejó de aclarar que jamás tuvieron ningún tipo de relación amorosa, más allá de una "amistad, linda", con dicha declaración, la afamada histrionista cerró todo tipo de especulación con respecto al hijos de los exTimbiriche.

Fuentes: Tribuna