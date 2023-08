Filtran íntimo VIDEO de Galilea Montijo con su novio Isaac Moreno y envía mensaje en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo una vez más logró acaparar los titulares del mundo del espectáculo debido a que en redes sociales se filtró un íntimo video en el que aparece muy romántica con su supuesto novio Isaac Moreno. Y es que como se sabe, la también actriz de 50 años no ha hecho oficial su romance con el modelo español, pero ya son varias las veces que ha sido captada en su compañía, por lo que los rumores no han parado.

Tras más de una semana de vacaciones, la mañana este jueves 24 de agosto la oriunda de Guadalajara, Jalisco, regresó al programa Hoy luego de haberse escapado a las playas de Holbox junto al modelo. Y a pesar de que la mexicana no ha aclarado su vínculo con el español, que tendría 37 años según reportes de Agencia México, en las últimas horas se viralizó una grabación que dejó al descubierto su romance.

La controversial noticia no pasó desapercibida por sus compañeros de Televisa, por lo que no dejaron de hacer bromas sobre la situación: "Tengo mucho que contar", dijo Gali mientras que Tania Rincón agregó: "Siento que en donde estabas no había tele, o no la veías". Por su parte, la exesposa de Fernando Reina Iglesias respondió: "No, no había tele" y dijo que se entretenía "Snorkeleando", recordando sus primeras fotos junto a Isaac.

Captan a Galilea con su nuevo galán

Ante las bromas de Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Tania, Montijo no pudo evitar sonrojarse, y fiel a su estilo añadió: "Andaba buscando el tiburón ballena, el de las islas, islas. Tarzán y Chita", dijo y sus compañeros respondieron: "Qué chabocho". Posteriormente, la actriz de telenovelas como Azul y Tú y yo evitó brindar más detalles sobre lo bien acompañada que estuvo en sus días de descanso y continuó con la programación de la emisión televisiva sin inconvenientes.

No obstante, en redes sociales las imágenes donde Gali aparece muy acaramelada con Moreno han desatado todo tipo de comentarios, pues la pareja aparece abrazada, e incluso a milímetros de darse un beso mientras disfrutan de la alberca del exclusivo hotel donde se hospedaron. Mientras algunos aplauden que la conductora se esté dando una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio, otros tratan señalan que el español podría tener malas intenciones, por lo cual le pidieron ser precavida.

Cabe resaltar que desde hace varios días Galilea Montijo causó una revolución en su cuenta de Instagram luego de compartir con sus millones de fans algunas fotografías de su viaje en las que solo presume la espectacular figura que conserva a sus 50 años de edad. Y mientras la conductora presume estar mejor que nunca, hace algunas horas el padre de su hijo Mateo causó shock al reaparecer irreconocible ya que luce sumamente delgado y con nuevo 'look'.

Galiea durante sus vacaciones

