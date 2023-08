Influencer arremete contra su empleada doméstica por no ir a trabajar: "La pen... no vino"

Ciudad de México.- Cuando una persona abre una red social con la intención de obtener fama y dinero debe ser sumamente cuidadoso con lo que publica porque, en caso de dar un paso en falso, la fama sí qué puede llegar, pero de una manera negativa, a través de la cancelación masiva, práctica de la que ni siquiera las celebridades se salvan, solo hay que tomar en cuenta el caso de Yahritza y su esencia para descubrirlo.

Recientemente, una influencer identificada como Melissa Elías entró al ojo del huracán por hablar mal de su empleada doméstica, quien por alguna razón no acudió a trabajar el pasado martes, 22 de agosto. Tal parece que la estrella de Instagram no se quiso quedar con el coraje atorado, por lo que grabó un video despotricando en contra de su trabajadora; posteriormente publicó el clip en sus historias.

Cualquier persona que sepa cómo funcionan las redes, hoy en día, se abstendría de hacer esto público y este era el caso de Melissa, quien únicamente compartió el video a sus mejores amigos, es decir, el clip estaba en privado, pero terminó por filtrarse a Internet, donde las personas se indignaron por la manera en la que la influencer, con 92 mil seguidores en la aplicación de la cámara multicolor, habló de su trabajadora. Tal ha sido la cancelación hacia Elías, que se vio en la necesidad de poner su perfil en privado para no recibir más insultos de la gente.

Pero... ¿qué fue lo que dijo de su trabajadora doméstica? En el video se puede apreciar a Melissa molesta, declarando amaneció enojada porque su empleada no llegó. Elías hace especial hincapié en que le envió algunos mensajes, pero la trabajadora no le responde. Luego de ello despotrica afirmando que ella ya tenía planeado su día, pero que tendrá que cambiar sus planes, porque deberá hacer el trabajo que sería para su trabajadora.

"Estoy bien emp... desde que amaneció porque la pen... que me ayuda a limpiar el depa no vino hoy por sus hue... no me contesta, y w... me cag... que tú ya tienes planeado todo tu pe... día entorno a una persona, a esta niña ya le tenía una lista de cosas qué hacer."

La influencer continúa despotricando mencionando que, como esperaba que la trabajadora llegara, se encargó de cocinar y no lavó sus platos para que ella los limpiara; también tuvo que ir a hacer el supermercado, pero parecía que lo más le molestaba es que ella tendría que lavar su ropa y acomodar su despensa; actividades que parecen causarle enojo a sobremanera, puesto se le ve frunciendo el ceño y hacer ademán de frustración.

"W... yo no lavé los trastes que cociné porque dije mañana viene esta pen... para que los lave, pues los voy a tener que lavar yo, tuve que ir al perro super, we.... y voy a tener que acomodarlo yo, voy a tener que lavar yo, porque el viernes vino y le dije lava y me dijo: 'ay no el martes lavo' y no vino y ahora lo voy a tener que hacer yo y eso me emp..."