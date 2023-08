Jorge Losa enfrenta las críticas por su faceta como cantante: "Voy a seguir haciéndolo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jorge Losa fue uno de los concursantes más polémicos de La Casa de los Famosos México, dado que dio mucho de qué hablar por su romance con Ferka, quien lo inspiró en crear un tema que se ha convertido en todo hit, aunque eso no lo ha mantenido alejado de las críticas y algunos esperan que busque seguir su carrera en la música.

Fue hace apenas unas semanas cuando lanzó de manera oficial Pégate Pa´ mí, junto a un videoclip que grabó junto a su ahora novia, protagonizando románticas escenas y hasta la fecha de la publicación de esta nota reúne más de medio millón de reproducciones en YouTube, mientras que en otras plataformas se mantuvo en el top de listas de popularidad.

No obstante, cuando cantó en una de las galas, el 'Team Infierno' no ocultó su desagrado y se burlaron de él, además de que en redes sociales le han hecho memes y le han lanzado críticas, pero es algo que no le afecta y piensa seguir componiendo, por lo que no será la última vez que lo escuchen sus detractores.

Sin embargo, 'El Albacete' aclaró frente a las cámaras de Ernesto Buitrón que esta faceta no lo aleja de la actuación, pues esa es su verdadera pasión y lo que ha practicado por años: "Mi vida es la actuación y es por la que estoy cosechando todo lo que hago, trabajando duro y es lo que estudié, pero la música es mi hobby que he tenido desde 2017 y si en algún momento tiene que explotar como ahora, bendito Dios y voy a seguir haciéndolo de por vida".

En medio del éxito de su tema alguien quiso arruinarle los planes y le modificaron el algoritmo para que la gente no pudiera reproducirlo, problema que afortunadamente pudo solucionar y respecto a los comentarios de sus compañeros cree que es mala onda no apoyarse mutuamente cuando lo que paso en la competencia ya quedó en el pasado: "Eso está gacho, el juego era eso, pero afuera no hay excusa ya ganó el que tenía que ganar, ¿cuál es la mala onda, la mala vibra? En lugar de enfocarte en ti".

A pesar de que ha tenido muy buenos números, Jorge Losa tiene claro que no es un cantante profesional, ni tampoco pretende serlo, simplemente es algo que hace a manera de diversión y es por eso que quiere seguir creando, mientras que las criticas las toma de manera positiva, pues no es su especialidad.

Finalmente, en cuanto a sus nuevos proyectos adelantó que pronto regresará a la actuación con alguna telenovela, aunque al no tener todavía contrato cerrado no quiso ahondar en detalles, pero advierte que estará muy activo en la pantalla y también con la música, pues sigue componiendo para conquistar a sus fans.

Fuente: Tribuna