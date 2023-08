Laura Zapata se burla de enfermedad de Yolanda Andrade pese a que estuvo al borde de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta Laura Zapata está protagonizando un fuerte escándalo pues durante su más reciente encuentro con la prensa se le fue a la yugular a Yolanda Andrade y se burló de la difícil situación que está enfrentando. La villana de las telenovelas aseguró que la originaria de Culiacán, Sinaloa, se "merecía" que Verónica Castro le hiciera brujería por haber sacado a la luz su supuesto romance lésbico.

Como se sabe, la presentadora de 51 años se tuvo que ausentar durante semanas del programa Montse&Joe en Unicable debido a que estuvo hospitalizada, donde la reportaban en estado muy delicado. Tras volver a los foros, Andrade platicó con la prensa y explicó que había sufrido un aneurisma cerebral y además tenía una condición en el ojo derecho, que le causa tenerlo prácticamente cerrado.

Yolanda enfrenta serios problemas de salud

Durante la entrega de un premio en el Senado de la República, Laura Zapata no dudó en despotricar contra Andrade y al escuchar las primeras preguntas sobre la enfermedad que enfrenta, ella inmediatamente dijo que está pagando su karma: "No sé mi amor, yo creo que cuando tú avientas dardos o un búmeran, el búmeran da vueltas y se regresa a cortarte la cabeza".

Posteriormente una de las reporteras preguntó a la intérprete de las novelas María Mercedes, Cuidado con el ángel, La gata, La usurpadora y Pobre Niña Rica sobre si sería verdad que Verónica Castro "le había hecho la 'Macumba'" a Yolanda, es decir que, si le había hecho brujería a la conductora y ella saltó en defensa de la primera actriz de inmediato: "No, Verónica es una reina, pero se lo merecería".

Después, Laura fue cuestionada directamente sobre si Yolanda "se merecería todo lo que le pasó" y la media hermana de Thalía no tuvo reparo en decir que sí: "Oye, mi amor, ¿cómo es posible hacer lo que hizo con Verónica Castro?, ¡qué asco!", señaló furiosa. Por otra parte, Zapata fue cuestionada por su hermana Thalía, con quien afirmó no tiene contacto desde hace meses por culpa de Andrade, por lo que en este sentido, no sabe si felicitará a la famosa actriz por su cumpleaños:

Qué bueno, gracias por recordármelo, si me acuerdo el sábado le mando una felicitación, ah no, la tengo bloqueada. Yo creo que no me habló por eso (el día de mi cumpleaños) …".

Hay que recordar que Laura se molestó con la esposa de Tommy Mottola por haber respaldado a Yolanda cuando la criticó por pedir dinero para la manutención de su fallecida abuela Eva Mange. Es por ello que hasta la fecha la actriz no tiene interés en saber nada de Thalía: "Claro mi amor (que la tengo todavía bloqueada). No se acuerdan, fue porque no le puso un alto a ya saben quién (Yolanda Andrade)", sentenció.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz