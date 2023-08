Comparta este artículo

Massachusetts, Estados Unidos.- Esta semana, el mundo del espectáculo mexicano se ha visto de luto aproximadamente en dos ocasiones, por el fallecimiento de dos grandes actores; sin embargo, en Estados Unidos han tenido que hacer lo propio con la muerte de algunos colaboradores, actores de cine y de teatro, pero el que más ha resonado en las últimas horas, es el fallecimiento de una querida actriz que formaba parte del elenco de la icónica serie noventera: La Niñera.

Se trata de Nancy Frangione, quien fungía como 'Marsha', la prima de 'Fran Fie', protagonista de la sitcom. De acuerdo con información del portal de farándula estadounidense, The Hollywood Reporter, la familia de la difunta histrionista anunció que perdió la vida durante la jornada del pasado 18 de agosto, en su natal Massachusetts, si embargo, el anuncio de su defunción se hizo recién en las primeras horas de este jueves, 24.

Según datos del mencionado medio, Nancy perdió la vida a los 70 años de edad, pero la familia aún no revela cuál o cuáles fueron las causas de su desafortunado fallecimiento, aunque se espera que conforme avancen las próximas horas, algún miembro o representante de la familia de la actriz brinde mayor información a algún medio de comunicación sobre el deceso de la recordada histrionista.

Fotografía de Nancy Frangione como 'Marsha'

¿Quién era Nancy Fangione?

Nancy nació el 10 de julio de 1953 en Barnstable, Massachusetts, sitio en el que falleció hace una semana. La famosa se vio atraída a la farándula, por lo que hizo su debut en la televisión en el año 1977 como 'Tara Martin' en el melodrama de ABC, All My Children, show en el que permaneció durante dos años más. Posteriormente se unió al elenco de Otro mundo, donde dio vida a 'Cecile de Poulignac'.

A diferencia de los visto en La Niñera, el personaje que interpretó en Otro mundo era una villana que estaba atrapada en un triángulo amoroso. No fue sino hasta el año 1993, es decir hace 3 décadas, cuando Nancy fue considerada para unirse al elenco de la serie de comedia protagonizada por Fran Drescher, donde tendría un papel secundario, en el que si bien no fungía como una antagonista, sí llevaba una mala relación con el personaje principal.

Algunos recordarán lo gracioso que resultaba cada vez que 'Marsha' llegaba a escena para presumirle a 'Fran' su exitoso matrimonio y su buena posición social. Tras la niñera, Nandy fue vista en otras producciones como One life to live, Higway to heaven, Matlock y Buck rogers en el siglo XXIV. Mientras que en su vida personal Frangione contrajo nupcias con Christopher Rich, con quien estuvo casada de 1982 a 1996.

Fuentes: Tribuna