Médico filtra si Luis Miguel cancelaría su gira de conciertos tras problemas de salud

Santiago de Chile.- Después del año 2019, Luis Miguel desapareció de los escenarios y se dedicó a enfocarse a su vida privada y al lanzamiento de su serie biográfica, la cual fue un rotundo éxito para la plataforma de series, Netflix, misma que se encargó de producirla y de distribuirla. Es por esta situación que, cuando 'El Sol de México' anunció que volvería a dar conciertos, toda Latinoamérica se mostró emocionada.

Lamentablemente, hace unos días, el sueño de muchos fans se vio amenazado, cuando trascendió la noticia de que el cantante de La Chica del Bikini Azul había tenido que ser internado de emergencia, debido a esto, surgieron los rumores de que Luis Mi cancelaría su gira de conciertos o como mínimo terminaría posponiéndolos, tal y como ocurrió con el espectáculo de Madonna, cuyas fechas sí tuvieron que ser modificadas por cuestiones de salud de la 'Reina del Pop'.

Como es bien sabido, Luis Miguel concluyó con éxito sus presentaciones en Argentina, pero el problema se suscitó cuando llegó a la ciudad de Santiago, en Chile, donde tuvo que ser hospitalizado, aunque se desconocía la causa exacta de esto. Poco después trascendió a la prensa que todo ocurrió como una consecuencia de la manga gástrica que el intérprete de Tengo todo excepto a ti se realizó hacía poco tiempo.

Fotografía de Luis Miguel

Tomando todo esto bajo contexto, el doctor Cristian Pérez Latorre (quien asegura fue el encargado de operar a Luis Miguel para colocarle la manga gástrica) brindó una entrevista para el medio de YouTube, Chisme No Like, en la que reveló qué fue lo que pasó con el famoso y si es verdad que el exnovio de Lucía Méndez, Erika Buenfil, Adela Noriega y Aracely Arámbula, entre muchas otras, tendrá que cancelar sus presentaciones.

Según lo dicho por el especialista de salud, la "cirugía" de manga gástrica no se aplica necesariamente para bajar de peso (aunque este es su uso más popular), ya que también se implementa para mejorar la vida de personas con otro tipo de enfermedades relacionadas con el sobrepeso como es el caso de la hipertensión y diabetes tipo 2. Por lo que él estaba encargado de aplicarla en Luis Miguel para brindarle una mayor calidad de salud.

Latorre narró que decidió contar todo porque ya era del conocimiento público que Luis Miguel se había puesto una manga gástrica, por lo que se vio en la necesidad de aclarar que ésta no fue el motivo de su inesperada hospitalización, sino que todo sucedió por la falta de cuidados del famoso, ya que, luego de la intervención tenía que aplicarse vitamina B12 inyectada; también especificó que no tendría por qué cancelar sus conciertos, ya que, no fue internado por una causa de riesgo.

"No fue que se internó de urgencia ni nada, lo que ocurrió, y esto te lo digo porque yo fui el que actuó de mediador en el lugar (…) el tema es que cuando uno se somete a estas cirugías, cuando vos cortas el estómago, hay unas células que producen una proteína (…) que cuando vos comes se hace como una pasta, pero cuando cortas el estómago, esta proteína desaparece, entonces estos pacientes, de por vida, se tienen que aplicar vitamina B12, porque esta proteína lo que hace es agarrar la vitamina B12 de toda la comida y distribuirla en todo el organismo (...) Lo que pasa es que una cirugía que, si bien hace un año y 2 o 3 meses que se realizó, lleva mucha recuperación, y en este caso se habían olvidado de colocarle la vitamina B12 inyectada, la indicación fue que se acerque a la clínica para que le inyecten, porque él tiene la prescripción de lo que debe darse, entonces en Chile le inyectaron la vitamina B12 y ahí pasó el problema."

Fuentes: Tribuna