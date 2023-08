Nahomi Mejía es eliminada de 'Survivor México' y las redes sociales reaccionan

Ciudad de México.- Survivor México se encuentra en su etapa final y para determinar a los concursantes que pelearan por el premio de dos millones de pesos se han ejecutado eliminaciones diarias, así que la presión a la que se encuentran sometidos es máxima y un mínimo error es suficiente para que tengan que emprender su camino directo a casa, así lo comprobó Nahomi Mejía.

Ahora, la única forma de estar a salvo es ganando el preciado collar de inmunidad, el cual blinda a los portadores para que no puedan ser sentenciados y aseguran su estancia por un día, así que se han dado enfrentamientos sumamente reñidos, siendo Eduardo T-Rex y Aranza Carreiro los ganadores del último ciclo, por lo que se limitaron a ser espectadores del Concejo Tribal

Tal como era de esperarse, las alianzas se hicieron presentes y con la intención de deshacerse de alguno de los participantes más fuertes decidieron lanzar al duelo de extinción a Nahomi Mejía y Ximena Duggan, quienes desde que Warrior les dio la noticia se mostraron muy afectadas por la amistad que lograron forjar a lo largo de la temporada.

Para asegurar su lugar tuvieron que mostrar su velocidad y agilidad mental para completar tres tableros en los que tenían que deslizar piezas, memorizar series de números, rompecabezas e izar una bandera, lo cual consiguió realizar de forma rápida Duggan, dejando así eliminada a su amiga Nahomi, quien esta vez no pudo colarse como finalista.

Twitter @mexico_survivor

Quiero agradecer por esa invitación que llegó cuando más difícil pasaba mi vida y no me la creía, porque siempre me habían cerrado las puertas en este medio por ser una persona trans, pero nunca me di por vencida hasta que pude demostrar que soy más allá de eso, que tengo un corazón y que la gente no se vaya sólo con una imagen sin saber lo que hay de fondo", dijo en su despedida.