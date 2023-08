Paola Suárez no quiere hablar más de Marlon Colmenzarez: "Con el hate de México tiene"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Paola Suárez es una de las personas que ha cuestionado los intereses de Marlon Colmenarez hacia su amiga Wendy Guevara, razón por la que incluso se enfrascó en una guerra de declaraciones con él, pero quiere darle vuelta a la página para que sea el hate el que se encargue de él, pues ya se dio cuenta que muchas personas tampoco lo quieren.

Durante la estancia de Guevara dentro del reality de Televisa se habló mucho acerca del venezolano, dado que constantemente lo mencionaba y pedía que fuera a darle señales de cariño, pero él brillaba por su ausencia y Paola lo contactó para invitarlo a que fuera a echarle porras desde la calle a lo que se negó excusándose que le quedaba muy lejos y no tenía coche, lo cual fue mal visto por ella y sus amigas.

No obstante, semanas después apareció en el foro gracias a la invitación de la producción y se dijo que había recibido un jugoso pago por aparecer a cuadro, lo cual terminó por molestar a 'Las Perdidas' y a sus fans, quienes de colgado de la fama no lo bajaron y no dudaron expresarlo en redes sociales, lo cual provocó que mucha gente se le fuera en contra.

En cuanto el proyecto llegó a su fin, Marlon se reencontró con Wendy, así que aprovechó para expresar de manera pública su indignación por todas las acusaciones que le hicieron, así que exigió a Suárez y a todas las chicas del clan que dejen de mencionarlo y que le ofrezcan disculpas, dado que con sus comentarios afectaron su imagen.

Paola se mostró firme y no se disculpó al contrario, se burló de él con un meme asegurando que se quedaría esperando y lo comparó con un perro pug por su aspecto físico, pero cansado de sus ataques Colmenarez le respondió con una fotografía editada y destacó que ella se parece al personaje de 'Ayuwoki', además de que se burló de que no fue invitada a la exclusiva fiesta de Galilea Montijo.

Paola Suárez deja atrás la pelea

En un reciente en vivo, la creadora de contenido fue cuestionada acerca del venezolano, pero evito emitir alguna opinión acerca de él y dijo no volverá a hacerlo, pues aunque ella sigue pensando lo mismo de él quiere ahorrarse problemas, además de que le consuela saber que la mayoría de gente no lo quiere.

Me doy cuenta que la gente no lo quiere aquí en México y con eso él tiene suficiente, yo no le voy a decir nada. Que le vaya muy bien, que él haga su luchita y pues: hola", agregó la Perdida, en tono de broma mientras tendía su cama.

Finalmente, Paola Suárez insistió en que no piensa meterse en la relación que tiene con su amiga, pues ella sabe cuidarse y tomó la decisión de seguir teniendo contacto con él, por lo que de su parte no tiene más que hacer: "No me interesa, si Wendy quiere andar con él, que ande, yo no tengo por qué meterme en su vida. No tengo que andarme mortificando, gastando saliva", remató.

